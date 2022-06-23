Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye İsrail arasında çalışma başlatıldı" /23 Haziran 2022 20:32

"Türkiye İsrail arasında çalışma başlatıldı"

Türkiye ile İsrail yönetimleri arasında başlatılan yeni süreçle birlikte ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması yönünde yeni girişimlerin olduğu ifade edildi.



Üst üste yaşanan birçok kriz sonrasında minimum düzeye indirilen Türkiye-İsrail ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşınması yönünde yeni girişimlerin olduğu ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışma başladığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Lapid  görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, “Filistin meselesi konusunda ikili devlet çözümü önerimiz geçelidir. Ziyareti ve verimli görüşmeler için Sayın Lapid'e teşekkkür ediyorum” dedi.

Çavuşoğlu, "Denizcilik istişarelerini en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyoruz. Enerji alanında diyaloğu sürdürmek işbirliği seçeneklerini de devam ettirmek istiyoruz. Güvenlik konusunda işbirliği içindeyiz. Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda sayın Lapid ile yakın temas halindeydik. Yine kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı sürekli gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"KARMA EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Görüşmelerde iki ülkenin ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomik Komisyon toplantısını gerçekleştireceğiz. Eylül ayında ya da ekim ayında, İsrail tarafından iki tarih geldi. Arkadaşlarımız gerek İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gerekse ticaret bakanlığımız bu tarihler üzerinde çalışıyor. En kısa süre içinde İsrail'e bu tarihler konusunda geri dönüş sağlayacağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, İsrail'e taze meyve ihracatı için iki ülkenin tarım bakanlıklarının temaslarını sürdürdüğünü dile getirdi.

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Çavuşoğlu, "Özellikle iki devletli çözüm ve barış umutlarının zarar görmemesi için herkesin dikkatli adım atması gerekiyor. Barış umutlarına zarar verebilecek ek adımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz" dedi.
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