Türkiye karlar altında, pek çok il alarmda

Birçok ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin verildi.





İstanbul'da üniversite eğitimine 2 gün ara verildi, motorsiklet ve scooterlar yasak







İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentteki üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.



Öte yandan Yerlikaya, Twitter hesabında yaptığı duyuru ile ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmayacağını söyledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, kar yağışının kent merkezinde 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini tahmin ederken, köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don olaylarına karşı halkı uyardı.





THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan 36, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 31 seferi iptal edildi





İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) kentin iki havalimanında planlanan toplam 67 uçuşu iptal edildi.





Meteoroloji'den Muğla ve Antalya için kar yağışı uyarısı





Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşam ve gece saatlerinde Muğla ve Antalya illerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Antalya'da beklenen yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin eden Meteoroloji, uyarısında "Kar yağışlarının Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.



Muğla'daki yağışların da kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, 70 ila 100 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.





İBB: Toplu taşımayı tercih edin



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



İstanbullulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama uyarısı yapan belediye, şahsi araçlar yerine toplu taşımanın tercih edilmesini önerdi.









Bolu Valisi Ahmet Ümit, aşırı kar yağışı, buzlanma, yol açma buz ve çözme çalışmaları sebebiyle Bolu'nun bütün girişlerinde geçici olarak trafiğin kapatıldığını söyledi.Bölgede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Yolda kalanlara gıda yardımı yapılıyor.Diğer illerin valileriyle de görüştüğünü belirten Ümit, “İstanbul, Ankara ve diğer tüm istikametler şu anda trafiğe kapalı. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yol güvenli hale geldiğinde trafik açılacaktır" dedi.Vali Ümit, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.Vali Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteorolojiden alınan bilgiye göre bölgede 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı yaşandığını belirtti.Bolu’da D-100 karayolunda yol açma çalışmalarını sürdüren bir aracın üstüne kar kütlesi düştü. Araçta bulunan Karayolları işçisi Eray Bozkurt yaralandı. Bozkurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.‘Kocaeli-Ankara arası trafiğe kapatıldı’Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından Kocaeli’den Ankara istikametine geçişe izin verilmediğini açıkladı:“Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Bolu/Gerede otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanmış olup ilimizden Ankara istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir.”Karayolları Genel Müdürlüğü, Twitter hesabında yolların güncel durumları ile ilgili paylaşımlar yapıyor.