Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş'ın da yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarındaki eşleşmelerin belli olduğu ifade edildi.Bu eşleşmeler sonrasında ise Beşiktaş'ın rakibi TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Galatasaray'ın rakibi ise TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor oldu.Beşiktaş - Serik BelediyesporGalatasaray - Yeşilyurt DÇ OfsporSivas Belediyespor - Yukatel KayserisporBB Erzurumspor - Esenler EroksporEyüpspor - DüzcesporGöztepe - BucasporDenizlispor - ŞanlıurfasporÜmraniyespor - Efeler 09 FKAlanyaspor - SakaryasporGençlerbirliği - Bayburt Özel İdaresporBandırmaspor - Karacabey Belediye Sporİstanbulspor - Etimesgut BelediyesporGaziantep FK - Belediye KütahyasporAdana Demirspor - Nazille BelediyesporGiresunspor - AnkarasporAnkaragücü - Amed Sportif FaaliyetlerKasımpaşa - 1461 TrabzonAnkara Keçiörengücü - BulvarsporSamsunspor - AdanasporAltınordu - BodrumsporBoluspor - Tarsus İdmanyurduManisa FK - 23 Elazığ FKYeni Malatyaspor - UşaksporTuzlaspor - Isparta 32 SporKaragümrük - KırşehirsporAntalyaspor - Pendikspor