Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu /21 Ekim 2022 21:59

Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur için yapılması planlanan müsabakaların eşleşmeleri belirlendi.

SHABER3.COM

Galatasaray ile Beşiktaş'ın da yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarındaki eşleşmelerin belli olduğu ifade edildi.

Bu eşleşmeler sonrasında ise Beşiktaş'ın rakibi TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Galatasaray'ın rakibi ise TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor oldu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye Kupası'ndaki 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor
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