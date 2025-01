Türkiye’nin terör örgütü iddiaları karşısında Hizmet Hareketi

Raporumuz, Türkiye'nin muhalifleri susturmak ve kitlesel zulmü meşrulaştırmak için kullandığı uydurma anlatının ardındaki gerçeği uluslararası aktörlerin bakışıyla anlatıyor.''

















Solidarity with OTHERS, Türkiye’nin Hizmet Hareketi’ni 15 Temmuz’dan sorumlu bir terör örgütü olarak gösteren iddialarını inceleyerek, bu anlatıyı reddeden, okuyan uluslararası perspektifleri ele alarak bir rapor hazırladı.Raporda, Hizmet Hareketi’nin demokratik ve barışçıl ilkelere uygunluğunu gösteren, eğitime ve toplumsal refaha yaptığı küresel katkılar vurgulanmaktadır. Uluslararası mahkemeler, medya kuruluşları ve akademik çalışmalar, hareketin terörizm ya da darbe ile bağlantısına dair kanıt bulunmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, uluslararası mahkeme kararları, Hizmet Hareketi’ne mensup olduğu iddia edilen kişilerin iade taleplerini siyasi saiklerle yapılmış ve insan hakları standartlarına aykırı olarak değerlendirmektedir.Solidarity with OTHERS’ın hazırladığı rapora yönelik yayınladığı mesaj şu şekilde:''Türkiye, Hizmet Hareketi'ne yönelik toplu tutuklamaları ve zulmü haklı göstermek üzere bir terör söylemi üretti.Hiçbir demokratik ülke ya da uluslararası mahkeme bu iddiayı kabul etmemektedir!Hiçbir inandırıcı delil Türkiye'nin suçlamalarını desteklemiyor.İade talepleri İngiltere, ABD, Almanya, İspanya ve Brezilya'daki mahkemeler tarafından reddedildi.BM, AB ve Avrupa Konseyi Türkiye'nin siyasi amaçlı baskılarına karşı çıkıyor.Küresel medya ve akademisyenler, Türk hükümetinin eğitim, barış ve dinler arası diyaloğa dayanan Hizmet Hareketi’ne ilişkin “terör”söylemini satın almıyor.