Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye sınırına kritik ziyaret /01 Mart 2020 23:53

Türkiye sınırına kritik ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık mültecilere daha fazla bakamayız." sözlerinin akabinde on binlerce Suriyeli Yunanistan ve Bulgaristan sınırına ve Meriç Nehri'ne akın etti. Yunan polisinin biber gazı ve copla müdahale ettiği Suriyeliler Erdoğan tarafından pazarlık malzemesi hâline getirildi. Türkiye sınırına 3 Mart'ta iki önemli isim ziyarette bulunacak.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.

Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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AB Konseyi Başkanı Michel (sağda), Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini kaydetti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sınırlarımızı koruyacağız." diyen Yunanistan Başbakanı ise Michel ile birlikte Türkiye sınırına gideceğini doğruladı.

Başbakan Mitsotakis aynı zamanda "Yunanistan'a yasadışı olarak girmeye çalışmayın. Geri çevrileceksiniz." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 19:40 itibarıyla Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna yönelik saldırının akabinde Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyelilere engel olmayacaklarını söylemişti. 

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