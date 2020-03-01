Türkiye sınırına kritik ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 3 Mart Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırına gideceğini duyurdu.
Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Michel, "Yunanistan'ın Avrupa sınırlarını korumasını destekliyoruz. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE SINIRINDA İNCELEMELERDE BULUNACAKLAR
AB Konseyi Başkanı Michel (sağda), Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret edeceğini kaydetti.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sınırlarımızı koruyacağız." diyen Yunanistan Başbakanı ise Michel ile birlikte Türkiye sınırına gideceğini doğruladı.
Başbakan Mitsotakis aynı zamanda "Yunanistan'a yasadışı olarak girmeye çalışmayın. Geri çevrileceksiniz." ifadelerini kullandı.
"KARDEŞLERİMİZ" DİYORDU, ŞİMDİ "ŞANTAJ" MALZEMESİ OLARAK KULLANIYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 19:40 itibarıyla Edirne'den Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin sayısını 100 bin 577 olarak açıklamıştı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna yönelik saldırının akabinde Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyelilere engel olmayacaklarını söylemişti.