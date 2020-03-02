Midilli'de kamp ateşe verildi!

Yangının küle çevirdiği kampta Türkiye vatandaşlarının da ikamet ettiği gelen bilgiler arasında. Kampın küle dönen kısmı birkaç hafta önce kapatılmıştı.





Ateşe verilen kısımda kimsenin bulunmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldüğü belirtiliyor.





İlk gelen bilgilere göre yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.





Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre yangını ve adada kalan mültecilerin yaşadığı zorlukları haber yapmak isteyen gazetecilerin yanısıra çok sayıda insan hakları aktivisti aşırı sağcı Yunanların fiili saldırı, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı.





Kara sınırında polislerin Türkiye'den gelenlerin üzerindeki para, telefon ve özel eşyalarına el koyduğu, tekme tokat geri gönderdiğini kaydedildi.





Yangının çıkış sebebi hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.





BAZI AŞIRI SAĞCILAR MÜLTECİLERE DARP ETTİ





Bugün sabah saatlerinde Midilli Adası'na şişme botla ulaşan mültecilerin karaya çıkması aşırı sağcılar tarafından engellenmişti.





Yunan polisi, "Defolun, Erdoğan'ın yanına dönün." diyerek Suriyelileri geri göndermeye çalışan aşırı sağcılara saatler sonra müdahale etti.





Kanun dışı yollarla Yunanistan'a ayak basan ve aralarında kadınların, çocukların da bulunduğu Suriyeliler polis tarafından gözaltına alındı.





ERDOĞAN'IN TEHDİDİ MÜLTECİLERİ VURDU





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis iltica hakkını askıya aldığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin (AB) mülteci siyaseti Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son tehditleri ile kördüğüm oldu.





Krize çare bulabilmek için AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile 3 Mart Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırında incelemelerdi bulunacak.





Uzmanlar, "AB bu felaketi daha ne kadar süre seyredecek?" sorusunu yöneltiyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda mültecilerin kaldığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ait 2'nci safha kampı aşırı sağcılar tarafından ateşe verildiği iddia edildi.