Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye turist sayısında pandemi öncesini yakaladı /23 Ağustos 2022 11:10

Türkiye turist sayısında pandemi öncesini yakaladı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, pandemi öncesi seviyeleri yakaladı. TÜROFED Başkan Yardımcısı, önceden daha pahalı yerlere giden zengin Rusların yaptırımlar nedeniyle Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı veriler, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının korona salgını öncesi dönemdeki seviyeleri yakaladığını ortaya koydu.

Verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi 23 milyon 30 bin 209 yabancı turist ziyaret etti. Yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 128 arttığı görüldü. 2019'un ilk yedi ayında Türkiye'yi 24,7 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

İstatistiklere göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya Federasyonu ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle Birleşik Krallık izledi.

Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 artarak 6,67 milyon oldu ve 2019'da seviyeyi geride bıraktı.

"Zengin Ruslar da Türkiye'ye yöneldi"
Geçen ayözellikle Rus turist sayısında ciddi artışkaydedildi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "Daha önce İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi daha pahalı yerlere giden zengin Ruslar da Batılı ülkelerin uçuş kısıtlamaları yüzünden Türkiye'ye yöneldi" değerlendirmesinde bulundu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Innvista Hotels Belek Genel Müdürü Ülkay Atmaca, Rus turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek "Şu an Rusya'dan Antalya'ya günde yaklaşık 80 uçuş gerçekleşiyor ve bu sayının artmaya devam edeceğini biliyoruz" dedi.

"Hedefler tutturulacak gibi"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2022 yılı için turist hedefini 42 milyondan 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefini de 37 milyar dolara yükselttiklerini duyurmuştu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, "Mevcut rezervasyonlara, uçuş sayılarına ve tur operatörlerinin Eylül, Ekim ve Kasım ayları için ayırttığı yerlere bakarsak, Bakanlığın hedefleri tutturulacak gibi görünüyor" dedi.

Bülbüloğlu, "Türkiye'nin Avrupa'daki rakiplerine göre büyük bir fiyat avantajı var" diye konuştu.
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