Türkiye ve Yunanistan, müzakereleri İstanbul'da sürdürme konusunda anlaştı iddiası

Ankara ve Atina arasındaki istikşafi görüşmeler İstanbul'da gerçekleştirilecek.







Türkiye daha önce, Almanya ve Avrupa Birliği liderleri arasında yapılan bir çağrı sonrasında, iki ülkenin Doğu Akdeniz konusunda görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.





Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye ile 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin yakın gelecekte başlayacağını açıkladı.





Bugün yapılan açıklamada, Yunanistan ve Türkiye'nin deniz sınırlarıyla ilgili keşif müzakerelerini sürdürme kararı aldıkları bildirildi.