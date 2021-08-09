Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 117 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 731 vaka /09 Ağustos 2021 21:42

Türkiye'de 117 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 731 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 117 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 7 bin 365 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN '10 GÜN' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” dedi.

Türkiye'nin 9 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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