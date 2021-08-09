Samanyolu Haber /Dünya / ABD ordusundan yeni koronavirüs aşısı kararı /09 Ağustos 2021 21:47

ABD ordusundan yeni koronavirüs aşısı kararı

Dünya genelinde koronavirüs aşılamaları devam ederken, ABD ordusu için de aşı zorunluluğu getirilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, ''En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim.' ifadesini kullandı.

Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.

FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor.

Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Covid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.

Biden'dan destek

ABD Başkanı Biden da, yazılı bir açıklama yaparak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Biden, açıklamasında, "Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar Covid-19 aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum" ifadesini kullandı.

Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti.
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