Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 96 yeni can kaybı ve günlük 20 bin 890 vaka /01 Ağustos 2021 21:18

Türkiye'de 96 yeni can kaybı ve günlük 20 bin 890 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 5 bin 539 kişi sağlığına kavuştu. 

KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi. 

Türkiye'nin 1 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
 

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