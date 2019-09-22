Türkiye'deki Suriyelilere yapılan saldırılar tehlikeli bir hal aldı

İktidarın mülteci ve göçmenlerle ilgili söylemleri değiştikçe sayıları artık 4 milyonu bulan Suriyeli göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar da artıyor. Bu saldırıların son adresi Adana’nın Seyhan ilçesi oldu. Seyhan’da iki gün önce, yabancı uyruklu bir kişinin 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu bahanesiyle Suriyelilere ait pek çok dükkân yağmalandı, taşlandı, dükkan sahipleri darp edildi. Suriyelilere ait araçların yolları kesildi. İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi’nin, konuya ilişkin hazırladığı rapor yaşanan sürecin tüm çarpıcı yanlarını ortaya serdi. Raporu İHD Adana Şube Başkanı Avukat İlhan Öngör açıkladı.





?





162 DÜKKÂN VE 12 ARAÇ TAHRİP EDİLDİ





Öngör açıklamasında “Raporumuz ekinde bulunan fotoğraflarda da görüldüğü üzere; Suriyelilere ait birçok işyeri kullanılamaz hale gelmiştir. Saldırıyı yapan gruplar aynı zamanda Meydan caddesindeki Suriyelilerin işyeri kepenklerine ve duvarlarına ‘Türk’ , ‘TC’ gibi yazılar yazmışlardır” dedi. Aldığımız bilgi ve tanık anlatımlarına, gözlemlerimiz sonucunda 162 dükkan ve 12 aracın zarar gördüğü iddia edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan taciz ve hırsızlık olaylarında sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada bizzat failin “Suriyeli” olduğu vurgusu yapıldığını ifade eden Öngör, “Bu algı, son olayda da görüldüğü gibi Suriyelilere karşı şiddet eylemlerine dönüşmektedir. Oysa ki; İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2014-2017 yılları arasında Suriyelilerin karıştığı olaylar, Türkiye’deki toplam suçların sadece % 1,32 sine denk gelmektedir. Bu nedenle oluşturulan bu toplumsal algının hiçbir bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır” dedi.





‘SALDIRGANLAR DIŞARIDAN GELDİ’

Raporda yer alan görüşmelere göre vatandaşlar mahallede bir çok kişinin Suriyelileri istemediğini, ve bunun en büyük nedeninin en çok da Suriyelilerin onların işini elinden aldıklarını düşünmeleri ve yaşam tarzlarının uymadığını düşünmeleri olduğunu aktarıyor. Suriyeli mülteciler de dahil görüşme yapılanlar saldırganların dışarıdan araçlarla geldiklerini söylüyorlar.





‘DEFOLUN' DİYE BAĞIRMIŞLAR





Rapor’da işyeri zarar gören Suriyeli Ahmad Bekâr’ın anlattıkları şu şekilde: “Ben yaklaşık 6 yıldır Türkiye’deyim. Savaştan kaçıp geldim. Son 4 yıldır Adana’da meydan caddesinde küçük bir bakkal dükkânı işletiyorum. Cinsel istismar olayının ne olduğunu bilmiyorum, Yapan Suriyelimi değil mi bilmiyorum. Suriyelide olsa bizim günahımız nedir. Akşamüstü tanımadığım şahıslar kalabalık bir genç grup sokakta bağırarak “Suriyeliler defol “ diye bağırıyorlardı. Korkup dükkanımı kapatıp uzaklaştım. Gelen grup, hangi dükkânın Suriyelilere ait olduğunu biliyormuş gibi, seçerek dükkanlara saldırdılar. Ben ve ailem Suriye’den savaştan kaçtık, kimseye bir zararımız yoktur.”





BAZILARI EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI





Rapor’da bir görgü tanığının “dükkânlarına taş, sopalarla, satırlarla saldırmaya başladılar, bir çoğu da tekmelerle dükkanların kepenklerini kırmaya başlayıp dükkanların içlerine girmeye çalıştı. Suriyelilerin araçların plakaları “MA ve SA” dır, buldukları bu arabaların camlarını kırmaya başladılar. Polisler geldi, ancak; onlarda müdahale edemediler, grup kalabalıktı. Sabahleyin tüm Suriyeliler dükkânlarını açmadılar evden dışarı çıkmadılar, halen birçok kişi evinden dışarı çıkamıyor, bazıları evlerini terk etti. Cadde de gördüğünüz dükkânlar, işyerlerine zarar gelmesin diye “Türk Bayrağı” astılar” ifadelerine yer verildi.





Raporda ayrıca şu tespitler yapıldı:





¦ Suriyelilere ait işyerlerinin kepenlerinde ‘Türk’ ve ‘TC’ yazıldı.

¦ Suriyelilere ait işyerlerinin tamamı kapandı.

¦ Saldırıyı yapan grup, olayların yaşandığı mahallenin sakinlerinden değildir, başka mahallelerden geldi.

¦ Güvenlik güçleri, olayların yaşanmasını engelleyici yeterli güvenlik önlemi almadı

¦ İsmini vermek istemeyen görgü tanıklarının iddialarına göre, güvenlik güçleri, saldırı yapan grubun bir kısmının yürüyüş yapmasına izin verdi.

¦ Olayların yaşandığı sokakta, açık işyerlerinin birçoğuna Türk Bayrağı asıldı.

¦ Bir kısım Suriyeli evlerini terk etti.

¦ Görgü tanıklarının iddialarına göre, bu olayın daha da büyüyeceği kanısı hakim.

¦ Dumlupınar, Gülpınar, Meydan, Dağlıoğlu mahallerinin tüm cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri konumlandırıldı ve tüm sokak başlarında TOMA’lar, Akrepler ve polis arabaları bulunuyor.

¦ Yaşanan olaylarla ilgili olarak yaklaşık 25 kişi gözaltına alındı.