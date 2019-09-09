Türkiye'nin DNA'sı 2019 araştırmasının sonuçları açıklandı

Speed Medya adlı pazarlama danışmanlık şirketi tarafından yapılan Türkiye'nin DNA'sı 2019 başlıklı araştırma yayınlandı. Raporda, Türkiye'de birbirinden farklılaşan 7 temel toplumsal küme olduğu belirtilirken, en kalabalık grubun toplam nüfusun yüzde 23,7'lik kısmını oluşturan 'memnun muhafazakarlar' olduğu açıklandı. 2019'da Türkiye'de 'mutluluk oranı'nın düştüğü açıklanan raporda, Türk halkı için mutluluğun en büyük kaynağının ise 'sağlıklı olmak' olduğu belirtildi.





Türkiye'nin DNA'sı 2019 raporuna göre, Türkiye'de 7 toplumsal küme bulunurken, bu grupların toplam nüfusa oranları şöyle:





Yüzde 23,7 oranında "Memnun muhafazakarlar"

Yüzde 16,2 oranında "Özgürlükçü modernler"

Yüzde 14,2 oranında "Kaygılı modernler"

Yüzde 13 oranında "Yılgın demokratlar"

Yüzde 11,5 oranında "Koyu muhafazakarlar"

Yüzde 11,1 oranında "Kayıtsız şikayetçiler"

Yüzde 10,3 oranında "Mazbut kanaatkârlar"









Raporda, belirlenen 7 toplumsal küme hakkında bilgi verilirken, gruplar için şu ifadeler kullanıldı:





Memnun muhafazakarlar





"Yas¸ dagˆılımı anlamında Tu¨rkiye ortalamasından farklılas¸mayan bu segmentteki bireylerin ortalamaya go¨re daha c¸ogˆu Dogˆu & Gu¨neydogˆu, I·c¸ Anadolu Bo¨lgesi ve Karadeniz bo¨lgelerinde yas¸ıyor ve orta sosyo- ekonomik statu¨de farklılas¸ıyor.





"Tu¨rkiye'nin ic¸erisinde bulundugˆu ekonomik ve siyasi durumdan en memnun gruptur."





Kaygılı modernler





"Yas¸ ortalaması ortalamanın u¨zerinde olan bu ku¨medeki bireyler yine Tu¨rkiye ortalamasına kıyasla daha yu¨ksek sosyo ekonomik statu¨den, egˆitimli ve c¸ogˆunlukla Marmara ve Ege'de ikamet eden bireylerden olus¸maktadır.





"Tu¨rkiye'nin ic¸erisinde bulundugˆu ekonomik ve siyasi durumdan memnun degˆildir, devletin Suriyelilere verdigˆi destegˆi onaylamamaktadır."





Koyu muhafazakarlar





"Tu¨rkiye geneli ile kıyaslandıgˆında; ortalamaya go¨re daha kalabalık hanelerden olus¸an, daha az egˆitimli, I·c¸ Anadolu ve Dogˆu & Gu¨neydogˆu Anadolu'da ortalamanın u¨zerinde ikamet eden bireylerden olus¸maktadır.





"Dini inanc¸ları siyasi ve sosyal hayatlarındaki bu¨tu¨n tutumlarını etkilemektedir."





Özgürlükçü modernler





"Tu¨rkiye geneli ile kıyaslandıgˆında kentlerde, Marmara ve Akdeniz bo¨lgelerinde yas¸ama ve 14- 25 yas¸ grubunda olma oranı daha yu¨ksek olan bir gruptur.





"Farklı etnik ko¨ken, siyasi egˆilim, cinsel egˆilimi olan kis¸ilere hos¸go¨ru¨yle yaklas¸ılması gerektigˆini du¨s¸u¨nen, c¸evre duyarlılıgˆı yu¨ksek, sosyal yas¸amda oldukc¸a aktif bireyler bu grupta o¨ne c¸ıkmaktadır."





Yılgın demokratlar





"Tu¨rkiye geneli ile kıyasla Marmara ve Ege bo¨lgelerinde yas¸ama; orta yas¸ ve u¨zerinde ve daha egˆitimli olma bu grupta o¨ne c¸ıkmaktadır.





"Gec¸im zorlugˆu nedeniyle hayatından memnun olmayan ve gelecekten beklentisi du¨s¸u¨k, u¨lkenin ve ailesinin gelecegˆi ile ilgili kaygıları olan bir gruptur."





Kayıtsız şikayetc¸iler





"Egˆitim du¨zeyi Tu¨rkiye ortalamasının altında olan, 26-35 yas¸ aralıgˆında farklılas¸an, du¨s¸u¨k-orta sosyo ekonomik statu¨nu¨n go¨rece daha baskın oldugˆu bir gruptur.





"Tu¨rkiye geneline kıyasla, sosyal yas¸antısı c¸ok fazla olmayan, ailesinden c¸ok arkadas¸larına zaman ayırmayı tercih eden, erkekleri mahalle kahvesinde vakit gec¸irmeyi seven bu bireylerin teknoloji merakları yu¨ksek."





Mazbut kanaatkârlar





"Tu¨rkiye geneline kıyasla; daha c¸ok kırda ve Karadeniz-Akdeniz Bo¨lgesi'nde ikamet eden, 36 yas¸ u¨zerinde olan yine Tu¨rkiye ortalamasına go¨re du¨s¸u¨k SES, az egˆitimli ve kalabalık hanelerde yas¸ayan bireylerden olus¸maktadır.





"Sosyal olarak daha c¸ok ailesiyle vakit gec¸iren, yas¸adıgˆı mahalleyi ve hayatı seven, dini inanc¸larına bagˆlı bireylerdir."





"Mutluluk oranı düştü, en büyük mutluluk sebebi 'sağlıklı olmak'"





Raporda, Türkiye'de mutluluk oranının düştüğü belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:





"Mutlu oldugˆunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında yüzde 58 iken 2018 yılında yüzde 53,4 oldu. Mutsuz oldugˆunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 11'den yüzde 12‘ye yu¨kseldi.





"Mutluluk oranı, kadınlarda erkeklere kıyasla daha yu¨ksek oranda c¸ıkmaktadır.





"Yas¸ gruplarına go¨re mutluluk du¨zeyi incelendigˆinde; 65 ve u¨zeri yas¸ grubu, yüzde 61 ile en yu¨ksek mutluluk oranının go¨ru¨ldu¨gˆu¨ yas¸ grubu oldu. En du¨s¸u¨k mutluluk oranı ise yüzde 48 ile 45-54 yas¸ grubunda go¨ru¨ldu¨.





"Sagˆlıklı olmak en bu¨yu¨k mutluluk nedeni olurken bunu sırasıyla; sevgi, bas¸arı, para ve is¸ takip etti."