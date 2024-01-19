Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Türkiye saatiyle 00.49'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarılı bir şekilde fırlatıldı.



3 ASTRONOT DAHA EŞLİK EDİYOR



Axiom Space'in, "Ax-3" görevinde Alper Gezeravcı'ya ABD'den Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve İsveç'ten Marcus Wandt eşlik ediyor.



14 GÜN KALACAK



Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.



Türkiye Uzay Ajansı’nın verdiği bilgiye göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak olan Gezeravcı, orada 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.



SPACEX FALCON 9 ROKETİ HAKKINDA



Gezeravcı'nın uzaya çıkacak ilk Türk astronot olacağı bu seferde kullanılacak SpaceX Falcon 9 roketi, iki aşamalı ve yeniden kullanılabilir bir roket.



Falcon 9, SpaceX tarafından taşınan yüklerin ve yolcuların Dünya'nın yörüngesine ve uzayın derinliklerine güvenli bir şekilde taşınması için tasarlandı.



Roketin yeniden kullanılabilme özelliği şirketin roketin pahalı parçalarını her yolculukta tekrardan üretme ihtiyacını ortadan kaldırıp, uzay yolculuğunu daha ekonomik hale getiriyor.



SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri, toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanıldı. Yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu ise bilinmiyor.



Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon-9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.



Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.



MERLİN MOTORU



SpaceX tarafından üretilen ve şirketin çeşitli araçlarında kullanılan Merlin motorları, tekrardan kullanıma uygun olarak tasarlanırken, Dünya'ya geri dönüşten önce de roketi iniş için yavaşlatmak amacıyla kullanılıyor.



Kademeler arası bağlantı bölgesinde bulunan 4 adet hipersonik mazgallı yüzgeç/kanat, roketin basınç merkezinin yerini değiştirerek, geri dönüş evresinde oryantasyonunu sağlıyor.



ROKETİN FIRLATILMASI



Falcon 9'un istenilen yörüngeye ulaşması ve roketin, Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından bir Merlin uzay boşluğu motoru kapsüle istediği bölgeye ulaşması için güç sağlıyor.



Birden çok kez tekrardan başlatılabilen motor, ayrılma evresinden hemen sonra devreye giriyor.



DRAGON KAPSÜLÜ



İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen Dragon uzay aracı, basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip.



Dragon kapsülü de 4 metre çapında ve 8,1 metre uzunluğunda.



ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "ilk insanlı uzay misyonu" kapsamında paylaştığı mesajda, Türkiye'nin tarihi bir ana şahitlik ettiğini, ortak gururun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşadığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz." diye konuştu.



Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğa çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca sürecek 'Türk Uzay Bilimi' misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyorum."