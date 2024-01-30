Erdoğan 'liderliğindeki' Türkiye yolsuzluk liginde zirveye koşuyor

"Yargı ve polise yandaşlar yerleştiriliyor, muhalefet baskı altına alınıyor"





"Yolsuzlukların acısını halk çekiyor"

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı François Valérian Chair, "Adalet sistemleri yanlışları cezalandırıp hükümetleri kontrol edebilecek duruma gelene kadar yolsuzluklar da artmaya devam edecektir. Adalet satın alındığında ya da siyasi müdahaleye maruz kaldığında bunun acısını çeken halktır. Liderler, hukuku savunan kurumların bağımsızlığını güvenceye almalı ve buna yatırım yapmalı, yolsuzlukla mücadele etmelidir" dedi.

"Hükümetler üzerinde kontrol mekanizmaları zayıflıyor"

2023 Yolsuzluk Algı Endeksinde, 2016 yılından bu yana küresel çapta adalet ve hukukun üstünlüğünde gerileme yaşandığı, demokratik ülkeler dahil olmak üzere bazı ülkelerdeki otoriterleşmenin bu eğilimi güçlendirdiği kaydedildi. Hükümetler üzerindeki kontrol mekanizmalarının zayıfladığı, siyasi yelpazenin her kesiminden hükümetlerin yargı sistemlerini zayıflatma ve yurttaş haklarını kısıtlama yoluna gittiği, ayrıca Covid-19 pandemisi dahil olmak üzere karşılarındaki sınamalara karşı demokratik olmayan stratejilere bel bağladıkları kaydedildi.

Danimarka birinci, Somali sonuncu





Avrupa'da da gerileme var



