“Zindaşti liderliğindeki İranlı suikast şebekesi” yaptırım listesine alındı

Açıklamada şebekenin, İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci İbrahim Şerifi Zindaşti tarafından yönetildiği ve İran İstihbarat ve Güvenlik (MOIS) birimi talimatıyla çalıştığı kaydedildi.



OFAC’tan yapılan açıklamada, Zindaşti’nin şebekesinin İran rejimini eleştiren kişileri susturmak amacıyla çeşitli ülkelerde suikast ve adam kaçırma dahil, uluslararası baskı eylemleri gerçekleştirdiği ve şebekenin ABD’de de operasyon planladığı belirtildi.



Adalet Bakanlığı’ndan eşzamanlı iddianame



ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da eş zamanlı olarak bu kişilerle ilgili iddianame açıkladı.



ABD Maliye Bakanlığı’nın Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, “İran rejiminin muhalifleri ve aktivistleri hedef almaya yönelik devam eden çabaları rejimin derin güvensizliğini ve İran içindeki baskının kendi sınırları dışına genişleme girişimini gösteriyor” ifadelerini kullandı.



Nelson, “ABD İngiltere dahil uluslararası müttefik ve ortaklarla birlikte İran rejiminin uluslararası baskısıyla mücadele etmeye devam edecek ve özellikle ABD topraklarında bu tehdidi durdurmak için eldeki tüm araçları kullanacaktır” dedi.



“İran rejimi organize suç şebekelerini kullanıyor”



ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “İran rejiminin muhalifleri, gazetecileri, aktivistleri hedef almak ve bu olaylardaki rolünü inkar etme imkanına sahip olmak amacıyla organize suç şebekelerini kullandığı” belirtildi.



2020 Temmuz ayında seyahat ederken kaçırılarak zorla İran’a götürülen ve burada idam cezasına çarptırılan İran ve Almanya vatandaşı aktivist Cemşid Şahrmed, 2017’de öldürülen Hollandalı aktivist Ahmed Molla Nissi ve 2019’da Irak’ta kaçırılan, işkence gören ve bir yıl sonra da İran’da idam edilen gazeteci Ruhullah Zam bu örnekler arasında sayıldı.



İran’da bulunan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve şebekesinin İran’ın uluslararası baskı çabalarının parçası olduğu belirtildi ve “İran güvenlik güçleri Zindaşti ve suç imparatorluğunu koruyor” denildi.



Zindaşti’nin daha önce İstanbul’da yakalandığı hatırlatıldı



Zindaşti’nin şebekesinin Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Türkiye dahil çeşitli ülkelerdeki cinayetlerle bağlantılı olduğu da kaydedildi.



ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında yaptırım listesine alınan kişiler arasında, Zindaşti’nin İran’daki yakın ortağı olan ve suikast planlarında önemli rol oynadığı belirtilen Nihat Abdülkadir Asan’ın yanısıra, Zindaşti’nin yeğeni ve yakın ortağı olduğu belirtilen Ekrem Abdülkerim Öztunç da var.



Öztunç’un Asan ve Zindaşti’ye hassas iletişim süreçlerinde yardımcı olduğu ve 2018 yılında İstanbul’da Zindaşti ile birlikte cinayet suçlarından tutuklandığı hatırlatıldı.



Türk basınında yer alan haberlere göre, 2018 yılı Nisan ayında yakalanan Zindaşti ve Öztunç hakkında 11 Ekim 2018’de adli kontrolle tahliye kararı verilmişti.



Tahliye kararını veren hakimle ilgili rüşvet iddiaları ortaya atılmış; hakimin geçen sene görevden ihraç edildiği haberi basına yansımıştı.



2019’da İstanbul’da öldürülen Vardanjani davası da açıklamada yer aldı



2019 yılında da İran istihbarat biriminin Zindaşti ve adamlarını, İran rejimini eleştiren ve rejimin yolsuzluk belgelerini Telegram kanalından kamuoyuyla paylaşan eski İran siber güvenlik yetkilisi Mesud Vardanjani’yi İstanbul’da öldürmek için kullandığı kaydedildi.



Vardanjani’nin Abdulvahap Koçak adlı bir kişi tarafından öldürüldüğü ve daha sonra Türk yetkililer tarafından yakalandığı ve şu anda Türkiye’de cezaevinde olduğu da açıklamada yer alan bilgiler arasında.



OFAC’tan yapılan açıklamada, 2020 yılında İran istihbaratı adına yürütülen bir operasyon kapsamında, Ahvaz’ın Özgürleştirilmesi için Arap Mücadele Hareketi adlı bir örgütün lideri olan Habib Chaab’ın Türkiye’de Zindaşti’nin adamları tarafından kaçırıldığı belirtiliyor.



Açıklamaya göre, zorla İran’a götürülen Chaab hapishanede işkence görmüş ve “yeryüzünde yolsuzluk” suçlamasıyla adil yargılanma garantilerinin sunulmadığı bir yargılama sürecinin ardından 2023 yılı Mayıs ayında idam edilmişti.



ABD topraklarında suikast planı iddiası



Yaptırım listesine alınan bir başka isim de Zindaşti’nin İran’da yaşayan kayınbiraderi Şahram Ali Rıza Tamarzade Zaviye Jakki. Bu kişinin Zindaşti’ye lojistik ve mali işler koordinasyonunda yardım ettiği belirtiliyor.



Zindaşti’nin şebekesinin İran’dan kaçan kişileri ABD’de öldürmek üzere Kanada vatandaşı Damion Patrick John Ryan’ı tuttuğu; suç sicili ateşli silah kaçakçılığından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına kadar uzanan Ryan’ın Kanada, ABD ve Yunanistan’da suç unsurlarıyla bağlantılı olduğu da açıklamada yer alan iddialar arasında.



Zindaşti’nin ortağı olan Asan’ın suikastları planlamak, hedeflerin yerleri ve fotoğraflarını göndermek, ödeme ayrıntılarını koordine etmek üzere Ryan ile yakın çalıştığı belirtiliyor.



Ryan ve yine şebekeyle bağlantılı olduğu belirtilen bir diğer isim Adam Richard Pearson’ın başka suçlardan dolayı yurtdışında cezaevinde olduğu kaydedildi.



Yaptırım kapsamında açıklamada adı geçen kişilerin ABD’de bulunan tüm malvarlıkları donduruldu ve bu kişilerle bilerek iş yapan veya önemli düzeyde mali hizmet sağlayan kişi ya da yabancı mali kurumların dolaylı yaptırımların hedefi olabileceği uyarısı da yapıldı.