Türkiye'ye casus yazılım satan FinFisher iflas etti

Cep telefonlarını ele geçiren casus yazılım FinSpy'ın geliştiricisi Alman FinFisher iflas etti. Şirketin Mart ayında bütün faaliyetlerini durdurduğu, ofislerin kapatılıp, çalışanların işten çıkarıldığı açıklandı. FinFisher'in yan kuruluşları olan FinFisher Labs ve Raedarius M8'in de iflas ettiği belirtildi.





FinFisher ve yan kuruluşlarının, aralarında baskıcı ve otoriter rejimlerin de bulunduğu pek çok ülkeye casus yazılım sattığına dair haberler 2018 yılında basına yansımıştı.





Almanya Özgürlük Hakları Cemiyeti (GFF), Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilciliği (ROG), Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) ve bağımsız araştırmacı gazetecilik sitesi netzpolitik.org, şirketin söz konusu casus yazılımı Alman hükümetinden ihracat iznini almadan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sattığı suçlamasını Münig kentinde yargıya taşımıştı.





Başsavcılık da FinFisher'in Türkiye'ye yasa dışı yoldan casus yazılım sattığı iddiasıyla 2019'da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2020'de şirketin Almanya ve Romanya'daki ofislerinde arama yapıldı. Geçen sene sonunda da şirketin mal varlıklarına haciz konulması için sorumlu savcılık harekete geçti.





DW'nin haberine göre savcılık, iflas haberine karşın soruşturmanın devam edeceğini açıkladı.