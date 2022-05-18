Türkiye'yi ayağa kaldıran yıkım izinsiz çıktı

AKP iktidarının izinsiz olarak başladığı Atatürk Havalimanı’nı yıkıp Millet Bahçesi yapma projesine ara verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de izinsiz yıkım için yargıya gitmeye hazırlanıyor.







YIKIM FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

AKP iktidarının 3. Havalimanı’nın açılışının ardından kapattığı ve geçen hafta yıkımına başladığı Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin İyi Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı yıkım işine ara verildiğini duyurdu. “Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi” diyen Kıdık, “Yıkımın herhangi bir resmi evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmi yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi” ifadelerini kullandı.





İBB, YIKIM FİRMASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Atatürk Havalimanı ihalesini alan firmanın sözleşme tarihinin 16 Mayıs olduğunu ancak iş makinelerinin günler öncesinden pistlere girdiğini açıkladı. Konuya ilişkin belgeyi de paylaşan İmamoğlu, firma ve tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.







