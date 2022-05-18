Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'yi ayağa kaldıran yıkım izinsiz çıktı /18 Mayıs 2022 15:05

Türkiye'yi ayağa kaldıran yıkım izinsiz çıktı

Millet Bahçesi yapılmak için yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kazan kepçeler için izin alınmadığı ortaya çıktı. İzin alana kadar yıkıma ara verildi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dava açmaya hazırlanıyor.

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AKP iktidarının izinsiz olarak başladığı Atatürk Havalimanı’nı yıkıp Millet Bahçesi yapma projesine ara verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de izinsiz yıkım için yargıya gitmeye hazırlanıyor.

YIKIM FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ
AKP iktidarının 3. Havalimanı’nın açılışının ardından kapattığı ve geçen hafta yıkımına başladığı Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin İyi Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı yıkım işine ara verildiğini duyurdu. “Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi” diyen Kıdık, “Yıkımın herhangi bir resmi evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmi yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi” ifadelerini kullandı.

İBB, YIKIM FİRMASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Atatürk Havalimanı ihalesini alan firmanın sözleşme tarihinin 16 Mayıs olduğunu ancak iş makinelerinin günler öncesinden pistlere girdiğini açıkladı. Konuya ilişkin belgeyi de paylaşan İmamoğlu, firma ve tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.


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