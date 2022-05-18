Nefret suçu Almanya’ya taşındı: 41 yıllık gurbetçi dönercide darp edildi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Kamen şehrinde yaşayan Ramazan Yılmazer (59) Hizmet Hareketi mensubu olduğu gerekçesiyle Türkiye kökenli bir kişi tarafından darp edildi. Döner dükkanın yeni sahibi tarafından ‘terörist’ olduğu iddiasıyla nefret suçuna maruz kalan ve saldırıya uğrayan Yılmazer’in vücudundaki darp izleri polis tutanağı ve hastane raporuyla da tespit edildi.







Kronos’un haberine göre bir yıldan uzun süredir gitmediği Özay’s Kebab Haus isimli döner dükkanına kızı ve damadı ile akşam yemeği için gittikleri sırada daha sonra adının Rıfat Yılmaz olduğunu öğrendiği kişinin saldırına uğrayan Yılmazer, şunları söyledi:





“Dükkana girdim, selam verdim, yıllardır tanıdığım dükkan sahibini sordum. Saldırgan bana ‘Burayı ben devraldım’ dedi, hayırlı olsun diye karşılık verdim. ‘Yetiş adında biri burada işe başladığını yazmıştı, devam ediyor mu?’ diye sorunca, ‘Hepsini kovdum, öyle adamlarla işim olmaz. Adam ‘F...’cüymüş, bildiğin terörist yani’ dedi. Ben de kendisine ‘Seni tanımıyorum ama o insanları 30 yıldır tanıyorum. Sana şiddet mi uyguladılar, silahlı bir eylemleri mi oldu, nasıl böyle konuşursun?’ karşılığını verince ‘Demek sen de onlardansın’ diyerek küfür etmeye başladı. İyice agresifleşti…”





AVRUPA’DA YAŞIYORUZ, TERÖRÜN TANIMI VAR





“Saldırgana, ‘İnsanları terörist diye yaftalayamazsın. Hepimiz Avrupa’da yaşıyoruz. Terörün tanımı var. Üstelik müşteriyim. Buraya hakaret dinlemeye değil döner almaya geldim’ dedim. Ancak şahıs bana ve aileme küfürler etti. Arabama bineceğim sırada tezgahın arkasından çıkarak bana saldırdı. Şok oldum. Kendimi korumak için yumruk, tekme savurdum. Yanında daha önce gördüğüm bir kişi vardı, o ayırmaya çalıştı ama aldığım darbelerle protez olan ön dişlerim kırılmıştı. Polis çağırdım.”





OLAY SONRASI RAPOR TUTULDU





Yılmazer, olay sonrası rapor tutulduğunu söyledi. Kendisinin de yıllardır tanıdığı görgü tanıklarının bir kısmının kendisi aleyhine ifade verdiğini kaydeden Yılmazer, “Bana saldıran kişi ‘Bu adam terör örgütüne üye. Yüz elli metreden fazla dükkanıma yaklaşmasın’ diyerek benden şikayetçi oldu. Böylece içinde bulunduğum sosyal grubu terörist olarak nitelediği polis kayıtlarına da geçti. Üstelik zarar gören de benim.” ifadelerini kullandı. Yılmazer, polislerin saldırganın kendisiyle ilgili şikayetlerini dikkate almadığını kaydetti.





BURAYI TERK ET, ONLAR KALABALIK





Polis tutanağından sonra hastaneye gidip rapor aldığını belirten Yılmazer, “‘Bana burayı terk et, onlar kalabalık aile’ diyorlar. Suçlu olan ben değilim, saldırgan olan ben değilim. Almanya bir hukuk devleti. Sonuna kadar mahkemelerde hakkımı arayacağım.” şeklinde konuştu.





15 Temmuz’dan sonra gerginlik yaşamamak için farklı camilere gittiğini belirten Ramazan Yılmazer, “Fakat nereye kadar. İnsanlar karşısındaki kişilere saygı duymayı öğrenecek. Başka insanlara mesnetsiz suçlamalar yapmayacak. Burası dağ başı değil, kimse kimseye fiili olarak saldırıda bulunamaz. Ben bir nakliyeciyim. Herhangi bir dernek veya vakıfta yöneticiliğim yok. Eğitim ve kültür faaliyetlerini gönüllü destekliyorum.” dedi.