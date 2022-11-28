Türkiye'yi böyle soyuyorlar: En değerli arsalar Varank'ın kuzenine gitti

EN KIYMETLİ ARAZİLER İHALELER VARANK’A

Açıklamalarıyla sık sık tartışmalara neden olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı AKP’li Mustafa Varank’ın akrabasının İstanbul’un en değerli arazilerinden birini de aldığı ortaya çıktı.Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 22 Nisan’da İstanbul’daki Viaport Marina Tuzla’nın hemen yanında yer alan 50 bin metrekarelik deniz manzaralı arazinin “gelir paylaşımı” yöntemiyle satışı için ihale düzenledi. “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde” en avantajlı teklifi Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının verdiği belirtildi. Bu ihaleyle Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının söz konusu araziden en az 4 milyar 13 milyon TL ve Emlak Konut’un ise 2 milyar 161 milyon TL gelir sağlayacağı ifade edildi.BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Emlak Konut’un raporlarında söz konusu alanın eski askeri olduğu vurgulanıyor. Araziye dair raporlarda “Alanda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait mevcut durumda kullanılmayan ve atıl durumda olan binalar bulunmaktadır” ifadeleri yer alıyor.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde de ihaleyi alan iş ortaklığındaki HB Grup İnşaat şirketinin iki ortağı olduğu ve bu ortakların da Sedat Varank ile Gülhan Düzgün Varank olduğu belirtiliyor. Şirketin sahiplerinden Sedat Varank ise aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile akraba. Varankların amca çocuğu olduğu ifade ediliyor. Emlak Konut’un raporlarında söz konusu alanın eski askeri araziolduğu vurgulanıyor. Araziye dair raporlarda “Alanda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait mevcut durumda kullanılmayan ve atıl durumda olan binalar bulunmaktadır” ifadeleri yer alıyor.Emlak Konut, 3 Kasım’da da Muğla Bodrum’daki yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğündeki deniz manzaralı arsanın ihalesini de yine Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının aldığını açıklamıştı. Bu ihaleyle Cevahir Taahhüt İnşaat ile HB Grup İnşaat iş ortaklığının söz konusu araziden en az 6 milyar 91 milyon TL ve Emlak Konut’un ise 4 milyar 61 milyon TL gelir sağlayacağı ifade edildi.Kısa bir süre önce Emlak Konut’un başkentteki eski Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) otobüs garajı arazisi üzerine inşa edilen Merkez Ankara projesi için düzenlendiği ihaleyi de yine Varank’ın kuzeni Sedat Varank aldı. Emlak Konut, 31 Ağustos tarihinde Merkez Ankara projesi için “Merkez Ankara Projesi O Blok Tamamlama İnşaatı İşi” adı altında bir ihale düzenlendiğini ve HB Grup İnşaat ile 26 Ağustos tarihinde KDV hariç 208 milyon TL’lik bir sözleşme imzalandığını açıkladı.HB Grup şirketinin internet sitesinde, İstanbul Finans Merkezi ile Başakşehir Millet Kıraathanesi projesi gibi projelerin inşaatını üstlendiği bunun dışında da birçok konut projesini yaptığı belirtiliyor. İhaleyi alan iş ortaklığındaki bir diğer şirket olan Cevahir Taahhüt İnşaat’ın da iktidarla sıkı ilişkileri bulunuyor. Şirketin ortaklarından İslam Cevahir’in nikah şahidi 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.Öte yandan HB firmasının ortağı Sedat Varank’ın ablası Fatma Varank ise Emlak Konut’un bağlı olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda bakan yardımcısı olarak görev yapıyor.