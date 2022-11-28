Samanyolu Haber /Politika / 'Sürtük' için soruşturmaya gerek yok! /28 Kasım 2022 11:45

'Sürtük' için soruşturmaya gerek yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için kullandığı 'sürtük' ifadesi için yapılan suç duyurusu sonucunda soruşturmaya gerek olmadığı kararı verildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlar için 'terörist' ve 'sürtük' ifadelerini kullanmasının ardından birçok vatandaş cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

Gezi eylemlerine katılan Ziraat Mühendisi Ayşe Sevtap Uzun, arkadaşları Berrin Küçüktabak, Funda Fener ve Yonca Alemdar da ile birlikte savcılığa ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmak istedi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Ayşe Sevtap Uzun "Önce dilekçemi almak istemediler. Ne yapacaklarını bilemediler. Savcı, kendilerine daha sonra haber vereceğini söylemiş. Haber çıkmayınca yeniden gidip durumu hatırlattım. Bu gidişimde suç duyuruma numara verdiler ve kayda aldılar. Sonucu da merakla beklemeye başladım" dedi.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı 3 Haziran'da verilen 4 kadının suç duyurusuyla ilgili dilekçe için şu kararı verdi:

"Her ne kadar ihbar edenler Ayşe Sevtap Uzun, Berrin Küçüktabak. Funda Fener ve Yonca Alemdar'ın Cumhuriyet Başsavcılığımıza sundukları dilekçelerinde ihbar edilen hakkında hakaret iddiası üzerine dosyanın ihbara kaydının yapılmış olduğu görülse de, yasada ‘ihbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmaması halinde bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması, ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir' hükmü yer almaktadır.

Hakaret suçunun oluşabilmesi için bir kimseye yönelik olarak eylemin yapılmış olması gerekir. Açıklanan nedenlerle ihbar edilen hakkında kamu adına soruşturmaya yer olmadığına karar verildi."
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