TÜSİAD heyetinden, İYİ Parti, HDP ve Saadet'e ziyaret

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı partilerinin genel merkezlerinde ziyaret etti.HDP'yi ziyarette konuşan TÜSİAD Başkanı Turan, siyasi partilerle bir araya geldiklerini belirterek, “Politika metnimiz var onları sizinle paylaşmak ve yaşanan sorunlara ilişkin sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz” dedi.HDP heyeti de, ziyarette kendi ekonomi politikaları ve ülkede yaşanan krize dikkat çekti. HDP Basın Büro tarafından paylaşılan bilgi notunda görüşmenin olumlu geçtiği ve ekonomik kriz başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.