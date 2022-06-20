“Tutuklu hasta ve hamileler için acil infaz düzenlemesi gerekir”

Hizmet Hareketine yönelik operasyonlar kapsamında hukuku çiğneyerek hasta ve hamile kadınların cezaevlerinde tutulmaya devam edilmesine yönelik tepkiler giderek artıyor. Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, tutuklu hastalar ve hamile kadınların cezaevinde tutulmaması için acil infaz düzenlemesine gidilmesine gidilmesi gerektiğini söyledi.







MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Antalya’da’nin Muratpaşa ilçesinde Abdullah Sevimçok Kültür Merkezinde Antalya 1. Olağan kongresine katıldı. Parti kongresinde partililere hitap eden MYP Lideri Remzi Çayır, kendisinin de 12 Eylül Askeri Darbesinde Mamak’ta çoğunluğu hücre olmak üzere 13 yıl tutuklu kaldığını söyledi. 18 yaşında girdiği cezaevinde 31 yaşında gençliğini Mamak zindanlarında bırakarak 1991 yılında özgürlüğü ne kavuştuğu söyledi.





Cezaevi şartlarını 13 yıl Mamak’ta siyasi mahkûm kalmış biri olarak, cezaevinde siyasi saikle tutuklu bulunanların durumunu çok iyi bildiğini belirten Muhsin Yazıcıoğlu’nun Mamak’ta cezaevi arkadaşı olan Çayır “Ülkemizde bugün en çok ayaklar altına alınan kurum yargı. Çok acil bir infaz düzenlemesi ile cezaevinde kalan yaşlı, hasta, hamile kadınlar cezalarını evde çocuklarının yanında geçirmeli. 80 kusur yaşını geçmiş yaşlı bir dede siyasi saikle tutuklanmış yine aynı şekilde cezaevinde kansere yakalanmış hastalı tutukluların tam teşekküllü hastanede tedavisi yapılması için tahliye edilmeli. Hamile kadınların cezaevi konması çok üzüntü verici. Bizde aslında infaz sistemi, suçlunun ıslahından ve dünyadaki infaz sistemleri ile dünya gerçeklerinden çok uzak. Bizde cezaevine giren hırsızlık daha profesyonel bir hırsız olarak dışarı çıkıyor. Çok acil ama çok acil hamile kadınlar sağlıklı bir ortada doğumları yapabilmeleri için infaz düzenlemesi ile evinde eşi ve çocukları birlikte olması sağlanmalı.” dedi.





BU İKTİDAR 84 MİLYONU ÇUKURA ATTI



“Siyasi iktidarın oluşturduğu korku ikliminden hiç kimsenin başıma bir iş gelir mi?” diye endişe etmemesi gerektiğinin altını çizen Çayır, AKP iktidarının ömrünü tamamladığı kaydetti. AKP iktidarının son dönemde kurduğu politik koalisyon ortakları MHP, BBP ve Doğu Perinçek’in Vatan Partisi eşliğinde ülkeyi bir çukurun içine attıklarını vurgulayarak, “İktidarı eleştirirsem başıma bir şey gelir “korkusunun hiçbir anlamının olmadığın altını çizdi.







Remzi Çayır konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası Mamak’ta siyasi olarak tutuklandığımızda cezaevi yönetimi İstiklal Marşı söyleyerek işkence yapıyordu. Askeri cunta cezaevindeki siyasi mahkumlara tek tip elbise giydirmek için baskı yaptı. Solcular ve devrimciler, ‘biz giymeyeceğiz’ diyerek giymedi. Ben de arkadaşlara ben de giymeyeceğim diyerek giymedim. Bazı ülkücü arkadaşlar ‘aman giyelim başımıza bir iş gelir’ dediler ve giydiler. Bir ülkücü arkadaş, ‘başımıza bir iş gelir’ diyen arkadaşa dönerek ‘Arkadaş biz cezaevinde tutukluyuz. Bundan başka başımıza ne gelebilir?’ diyerek çıkıştı. Bu iktidar 84 milyonu bir çıkmaz çukura attı. Konuşursam başıma bir iş gelir mi denmesinin bir anlamı yok. Adam 20 yıllık iktidarı süresinin sonunda seni bir çukura atmış, bundan daha kötüsü ne olabilir?”



