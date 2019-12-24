Samanyolu Haber /Gündem / TV, radyo, video cihazı, cep telefonu ve uydu alıcılarına ek ücret Zammı /24 Aralık 2019 10:23

TV, radyo, video cihazı, cep telefonu ve uydu alıcılarına ek ücret Zammı

Yurt dışından ithalat ile getirilen, radyo, televizyon, video cihazı, uydu alıcısı gibi görsel ve işitsel cihazlardan ücret alınmasına karar verildi.

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Yurt dışından ithalat yoluyla getirilen televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel ve işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus olmak üzere 2020 yılından itibaren geçerli olacak şekilde ücret alınmasına karar verildi.

Karar Resmi Gazete’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Buna göre televizyonlarda 51 ekrana kadar 10 avro, 52 ekran-67 ekran arası 16 avro, 68 ekran-85 ekran arası 22 avro, 86 ekran-116 ekran arası 34 avro, 117 ekran-148 ekran arası 40 avro, 148 ekran ve yukarısı için 80 avro, oto televizyonu için ise 8 avro ücret alınacak.

Radyolarda ise cep tipi, 1 avro, saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar ve ışıldaklar ve radyolu vantilatörlerden 1 avro, oto radyo alıcılarından 1 avro, taşınabilir radyo alıcılarından 2 avro ücret alınacak.

Cep telefonların 20 avro ücret alınacak. 



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