'Tweetleri neden sildiniz' sorusu Çelebi'yi gerdi: 'Neyin peşindesiniz siz?'

Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi’ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi’nden istifa eden ve AKP’ye katılacağı iddia edilen bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddia edilmişti.







İddiaların ardından Çelebi, sosyal medya hesabı Twitter'den geçmişe yönelik paylaşımlarını silmeye başladı.





TWEET AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' programında açıklamalarda bulunan Çelebi'ye Deniz Gezmiş ve Berkin Elvan tweetlerini neden sildiği soruldu.





Çelebi, "Çünkü yeni gördüm. 2012'deki tweetlere bakma şansım yoktu. Cezaevinden çıkar çıkmaz Berkin Elvan'ın cenazesine gitmiş insanım. Hesabım 2012'de açıldı. 2013-2014'de ben cezaevindeyim, tweetleri abim attı. Daha sonrasında hesabı devraldım. Birkaç ay önce abime 'Senin attığın bazı tweetler senin okumalarınla ilgili, kendi attıklarını temizle ileride sorun olmasın' dedim. Ben Berkin Elvan'ı da Uğur Mumcu'yu da Deniz Gezmiş'i de kitaplarımda yazmışım, kitaplarımı mı toplatayım? Tweet silindi, ama benim söylediğim sözler silinmedi, neyin peşindesiniz siz? Konuşmalarım, kitaplarım silindi mi? Şu an hiçbir partiye geçmeyeceğim" dedi.





SORUDAN KAÇTI

Öte yandan Çelebi “AKP ile görüştünüz mü?” sorusunu ısrarla yanıtlamazken, 5’i Genel Başkan düzeyinde olmak üzere 11 partinin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.