Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter çalışanları, ikramiyeleri ödemeyen şirkete dava açtı /21 Haziran 2023 13:43

Twitter çalışanları, ikramiyeleri ödemeyen şirkete dava açtı

Twitter, şirketin 2022 ikramiyelerini ödemeyi reddettiğini iddia eden çalışanları tarafından açılan bir dava ile karşı karşıya.

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Twitter çalışanları, çalışanlara hedeflenen tutarın yüzde 50'sinin ödeneceği vaadine rağmen 2022 ikramiyelerini ödemeyi reddettiği için şirkete dava açtı.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Eski Kıdemli Tazminat Direktörü Mark Shobinger, mevcut ve eski çalışanlar adına önerilen toplu dava şikayetini yaptı.

Twitter'ın yıllık olarak ödenmesi gereken nakit performans bonus planı, Elon Musk'ın şirketi Ekim ayında satın almasıyla durduruldu.

"MUSK SÜREKLİ OLARAK SÖZ VERDİ"

Çalışan, davada, "Hem Musk'ın satın alınmasından önce hem de sonra, Twitter yönetimi şirket çalışanlarına sürekli olarak 2022 için yıllık ikramiyelerinin Bonus Planı kapsamında ödeneceğine dair söz verdi." dedi.

Shobinger, şirket için çalışırken yönetici ve teşvik ödemesini denetlemekle görevlendirildi.

Shobinger, çalışanlarına verdiği çeşitli sözlerden caydığı ve ikramiye ödemeyi reddettiği için işi bırakmaya karar verdi ve Twitter'a sözleşme ihlali nedeniyle dava açtı.

Fortune, etkilenen çalışanlar ve ikramiyeleri için ödeme sözü verilen yöneticiler arasında eski Finans Direktörü Ned Segal'ın da olduğunu yazdı.

Business Insider'a göre Elon Musk, kısıtlı stok birimleri de dahil olmak üzere çalışanları mükemmel performans için ödüllendirme sözü verdi.

Ancak ödüller yerine, çalışanlar sosyal yardımlardan daha fazla kesinti aldı ve vaatler yerine getirilmedi.
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