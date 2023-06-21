Google hatayı doğruladı: WhatsApp bizi dinliyor mu?

ARKA PLANDA MİKROFONU KULLANIYOR

Twitter'da uygulamayı kullanmadığı esnada mikrofonunun kullanıldığını iddia eden kullanıcı, "Ben uyurken ve sabah 6'da uyandığımdan beri WhatsApp arka planda mikrofonu kullanıyor. Neler oluyor?" paylaşımını yaptı.









WHATSAPP'E GÜVENİLMEZ Ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk, bu Tweet'i alıntılayarak WhatsApp'e güvenilmez yazdı.



















