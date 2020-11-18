Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter, Trump'ın 'fişini çekmeye' hazırlanıyor /18 Kasım 2020 20:57

Twitter, Trump'ın 'fişini çekmeye' hazırlanıyor

ABD Başkan Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybetmesine rağmen seçim sonuçlarını kabul etmiyor.

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Her gün düzenli olarak Twitter hesabından seçimlerin hileli olduğu iddiasını öne süren Trump'ın tweetleri ise Twitter yönetimi tarafından anlık olarak kontrol edilerek kısıtlanıyor, ancak herhangi bir cezai yaptırım uygulanmıyor.

Twitter'da Trump'ın paylaşımları için özel bir ekip oluşturulduğu biliniyor. Trump'ın özellikle yanlış ya da çarpıtılmış bilgiyi yaymasını engelleme adına böyle bir uygulamaya giden, ancak ceza konusunda bir adım atamayan Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Trump'ın sosyal medya platformundaki özel statüsünün 20 Ocak'ta sona ereceğini doğruladı.

Seçim sürecinde bu yönde bir adım atılacağına dair ABD basınına haberler yansımıştı.

Bloomgerg'in aktardığına göre Twitter'ın tepe isminden gelen bu açıklama ile Trump'ın tweetleri için getirilen özel statü mekanizması da sona ermiş olacak.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, salı günü Senato Yargı Komitesine yaptığı açıklamada, başkan seçilen Joe Biden yemin ettikten sonra (20 Ocak 2021) Trump'a herhangi bir kullanıcı gibi davranılacağını söyledi.

Bu, Trump'ın tehdit savurmaktan, diğer kullanıcıları taciz etmekten veya telif hakkını ihlal etmekten men edileceği anlamına geliyor.

Ocak ayına kadar bu uygulamanın devam edecek olmasının sebebi ise başkanlık devir tesliminin o ayda gerçekleşecek olmasından kaynaklı.

Yani Twitter, Trump'ın başkanlık koltuğundan ayrılacağı süreye kadar onun tweetlerini denetlemeye devam edecek.

Twitter, bu seçim sürecinde Trump'ın birçok tweetine kısıtlama getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Özellikle Trump'ın "Seçimi kazandım" iddiasına yönelik tweetleri jet hızıyla yalanlanıyor ve kullanıcılara çok sayıda kaynağın tam tersi yönde açıkladığı sonuçların bilgisi paylaşılıyor.
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