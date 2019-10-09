Twitter'da bir skandal daha!

Sosyal paylaşım platformu Twitter, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kullanıcı verilerini reklam şirketleriyle paylaştığını açıkladı. Veri skandalından kaç kullanıcının etkilendiği ise şimdilik sır!





Dünyada 400 milyona yakın kullanıcısı olan Twitter'ın müşterilerin onayı olmadan yapılan işlemi "sehven" diye nitelemesi dikkati çekti.





TWITTER YAZILI AÇIKLAMA İLE ÖZÜR DİLEDİ





Verilerin özel hedefleme kitlesini tespit etmekte kullanılan reklam programıyla paylaşıldığını duyuran Twitter yazılı açıklama yayımladı.





Twitter yetkilileri, "Yakın zamanda güvenlik veya güvenlik amacıyla bir e-posta adresi veya telefon numarası verdiğinizde (örneğin, iki faktörlü kimlik doğrulaması), bu verilerin yanlışlıkla, özellikle Özel Kitleler ve İş Ortağı Kitleleri reklamcılık sistemimizde reklam amaçlı kullanılmış olabileceğini keşfettik." ifadelerini kullandı.





TWITTER'DAKİ LİSTELER REKLAMVERENLERİN LİSTELER İLE EŞLEŞTİ





Açıklamada, "Uyarlanmış Kitleler, reklamverenlerin reklamları, reklamverenlerin kendi pazarlama listelerine göre (örneğin, derledikleri e-posta adresleri veya telefon numaraları) müşterilere hedeflemesini sağlayan endüstri standardı bir ürünün bir sürümüdür." denildi.





Açıklamanın devamında şunlar dile getirildi: "Bir reklamveren pazarlama listesini yüklediğinde, güvenlik ve güvenlik amacıyla sağlanan Twitter hesap sahibinin e-posta veya telefon numarasına dayanarak Twitter’daki kişileri kendi listeleriyle eşleştirmiş olabiliriz. Bu bir hataydı ve özür dileriz.





KAŞ KİŞİNİN ETKİLENDİĞİ BİLİNMİYOR MU?





"Bundan kaç kişinin etkilendiğini kesin olarak söyleyemeyiz, ancak şeffaf olma çabasıyla herkesin farkında olmasını istedik." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Hiçbir kişisel veri ortaklarımızla veya diğer üçüncü şahıslarla harici olarak paylaşılmadı." denildi.





Twitter yetkilleri, "17 Eylül itibarıyla bunun gerçekleşmesine izin veren ve artık reklamcılık için güvenlik veya güvenlik amacıyla toplanan telefon numaralarını veya e-posta adreslerini kullanmayan sorunu ele aldık." dedi.