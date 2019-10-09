İşte YouTube kanalından servet kazananlar



İnternet arama motoru Google yeni mecradaki potansiyeli fark etti ve 1,65 milyar Amerikan Doları mukabilinde YouTube’u satın aldı.



TELEVİZYONU TAHTINDAN İNDİRİYOR

Başlangıçta eğlenceli videoların kolay yüklenilip paylaşılabileceği bir mecra olarak tasavvur edilen YouTube aradan geçen 14 yılda ana akım medyada ezberleri bozacak kadar hızlı inkişaf etti.

Televizyon kanalları bile rekabette ayakta kalabilmek için YouTube'da kanal açmak mecburiyetinde kalıyor.







Listenin ilk sırasında yer alan Tibo Inshabe aylık ortalama 816 bin Amerikan Doları gelir elde ediyor. Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum "YouTuber" ismi verilen yeni bir meslek doğdu.



YOUTUBE'DA EN POPÜLER KANALLAR HANGİLERİ? İŞTE DÜNYADA EN FAZLA ABONEYE SAHİP 23 İSİM:

1) PewDiePie: 96,6 milyon abone

2) Dude Perfect: 42,9 milyon abone



3) Badabun: 40,3 milyon abone



4. Whinderssonnunes: 35,9 milyon abone



5) JuegaGerman: 35,2 milyon abone



6) El Rubius:34,9 milyon abone



7) Fernanfloo: 33,1 milyon abone



8) Felipe Neto: 33 milyon abone



9) Kids Diana Show: 29,3 milyon abone



10) Vegetta777: 26,8 milyon abone



11) Like Nastya Vlog: 27,5 milyon abone



12) Voce Sabia?: 25,6 milyon abone



13) Luccas Neto: 24,9 milyon abone



14) VanossGaming: 24,6 milyon abone

15) Smosh: 24,5 milyon abone



16) Luisito Comunica: 24,3 milyon abone



17) Markiplier: 23,9 milyon abone



18) RezendeEvil: 23,9 milyon abone



19) Yuya: 23,8 milyon abone



20) JackSepticEye: 22,2 milyon abone



21) Ninja: 22,1 milyon abone



22) Shane Dawson: 21,8 milyon abone



23) DanTDM: 21,6 milyon abone

YouTube'da Fitness kanallarını mercek altına alan Golf Support bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayımladı. Dünyanın en büyük video platformu YouTube, geleneksel kitle iletişim vasıtalarının tahtını sarsmakla kalmıyor açtığı kanaldan elde ettiği gelirle milyoner olanların sayısı her geçen gün artıyor.

Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim isimli üç genç girişimci youtube.com adresini 14 Şubat 2005'te tescil ettirdiğinde 21'inci yüzyıla damgasına vuracak bir mecrayı kurduklarının farkında bile değillerdi.