Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte YouTube kanalından servet kazananlar /09 Ekim 2019 12:25

İşte YouTube kanalından servet kazananlar

2005 yılında üç genç girişimci tarafından eğlence için çekilmiş videoların yayınlanabileceği bir internet platformu olarak kurulan YouTube için artık "yeni nesil televizyonculuk" deniliyor. "YouTuber" denilen yeni bir meslek dalı ortaya çıktı. Aylık 100 binlerce dolar kazananlar var. İşte dünyada en çok kazanan YouTube fenomenleri.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim isimli üç genç girişimci youtube.com adresini 14 Şubat 2005'te tescil ettirdiğinde 21'inci yüzyıla damgasına vuracak bir mecrayı kurduklarının farkında bile değillerdi. 

İnternet arama motoru Google yeni mecradaki potansiyeli fark etti ve 1,65 milyar Amerikan Doları mukabilinde YouTube’u satın aldı. 

TELEVİZYONU TAHTINDAN İNDİRİYOR

Başlangıçta eğlenceli videoların kolay yüklenilip paylaşılabileceği bir mecra olarak tasavvur edilen YouTube aradan geçen 14 yılda ana akım medyada ezberleri bozacak kadar hızlı inkişaf etti. 

Televizyon kanalları bile rekabette ayakta kalabilmek için YouTube'da kanal açmak mecburiyetinde kalıyor.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, geleneksel kitle iletişim vasıtalarının tahtını sarsmakla kalmıyor açtığı kanaldan elde ettiği gelirle milyoner olanların sayısı her geçen gün artıyor. 

YouTube'da Fitness kanallarını mercek altına alan Golf Support bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayımladı.

Listenin ilk sırasında yer alan Tibo Inshabe aylık ortalama 816 bin Amerikan Doları gelir elde ediyor.
 
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum "YouTuber" ismi verilen yeni bir meslek doğdu.

YOUTUBE'DA EN POPÜLER KANALLAR HANGİLERİ? İŞTE DÜNYADA EN FAZLA ABONEYE SAHİP 23 İSİM: 

1) PewDiePie: 96,6 milyon abone

2) Dude Perfect: 42,9 milyon abone

3) Badabun: 40,3 milyon abone

4. Whinderssonnunes: 35,9 milyon abone

5) JuegaGerman: 35,2 milyon abone

6) El Rubius:34,9 milyon abone

7) Fernanfloo: 33,1 milyon abone

8) Felipe Neto: 33 milyon abone

9) Kids Diana Show: 29,3 milyon abone

10) Vegetta777: 26,8 milyon abone

11) Like Nastya Vlog: 27,5 milyon abone

12) Voce Sabia?: 25,6 milyon abone

13) Luccas Neto: 24,9 milyon abone

14) VanossGaming: 24,6 milyon abone

15) Smosh: 24,5 milyon abone

16) Luisito Comunica: 24,3 milyon abone

17) Markiplier: 23,9 milyon abone

18) RezendeEvil: 23,9 milyon abone

19) Yuya: 23,8 milyon abone

20) JackSepticEye: 22,2 milyon abone

21) Ninja: 22,1 milyon abone

22) Shane Dawson: 21,8 milyon abone

23) DanTDM: 21,6 milyon abone
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