İşte YouTube kanalından servet kazananlar

İnternet arama motoru Google yeni mecradaki potansiyeli fark etti ve 1,65 milyar Amerikan Doları mukabilinde YouTube’u satın aldı.
TELEVİZYONU TAHTINDAN İNDİRİYOR
Başlangıçta eğlenceli videoların kolay yüklenilip paylaşılabileceği bir mecra olarak tasavvur edilen YouTube aradan geçen 14 yılda ana akım medyada ezberleri bozacak kadar hızlı inkişaf etti.
Televizyon kanalları bile rekabette ayakta kalabilmek için YouTube'da kanal açmak mecburiyetinde kalıyor.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, geleneksel kitle iletişim vasıtalarının tahtını sarsmakla kalmıyor açtığı kanaldan elde ettiği gelirle milyoner olanların sayısı her geçen gün artıyor.
YouTube'da Fitness kanallarını mercek altına alan Golf Support bu kanalların gelirlerini sıraladığı bir liste yayımladı.
Listenin ilk sırasında yer alan Tibo Inshabe aylık ortalama 816 bin Amerikan Doları gelir elde ediyor.
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum "YouTuber" ismi verilen yeni bir meslek doğdu.
YOUTUBE'DA EN POPÜLER KANALLAR HANGİLERİ? İŞTE DÜNYADA EN FAZLA ABONEYE SAHİP 23 İSİM:
1) PewDiePie: 96,6 milyon abone
2) Dude Perfect: 42,9 milyon abone
3) Badabun: 40,3 milyon abone
4. Whinderssonnunes: 35,9 milyon abone
5) JuegaGerman: 35,2 milyon abone
6) El Rubius:34,9 milyon abone
7) Fernanfloo: 33,1 milyon abone
8) Felipe Neto: 33 milyon abone
9) Kids Diana Show: 29,3 milyon abone
10) Vegetta777: 26,8 milyon abone
11) Like Nastya Vlog: 27,5 milyon abone
12) Voce Sabia?: 25,6 milyon abone
13) Luccas Neto: 24,9 milyon abone
14) VanossGaming: 24,6 milyon abone
15) Smosh: 24,5 milyon abone
16) Luisito Comunica: 24,3 milyon abone
17) Markiplier: 23,9 milyon abone
18) RezendeEvil: 23,9 milyon abone
19) Yuya: 23,8 milyon abone
20) JackSepticEye: 22,2 milyon abone
21) Ninja: 22,1 milyon abone
22) Shane Dawson: 21,8 milyon abone
23) DanTDM: 21,6 milyon abone