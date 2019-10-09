Samanyolu Haber /Ekonomi / Commerzbank yeni faiz indirimi bekliyor /09 Ekim 2019 13:44

Commerzbank yeni faiz indirimi bekliyor

Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında politika faizini yüzde 16.50'den yüzde 15'e çekeceğini söyledi.

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Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Ghose Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında politika faizini yüzde 16.50'den yüzde 15'e çekebileceğini söyledi.

Türk Lirası'nda zayıflamanın çok dramatik olmadığını belirten Ghose "Son değer kaybı Merkez Bankası'nın kararını çok etkilemez. Çünkü enflasyon baz etkisi nedeniyle tek haneye geldi. Kur 6'nın üzerine çıkmadıkça faiz indirimlerinin sürdüğünü görebiliriz." dedi. Ghose Ekim toplantısında politika faizinin yüzde 15'e düşürülebileceğini söyledi.

Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye çekmişti.
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