Uçak krizinin başkahramanı Protasevich'i televizyona çıkardılar

Atina’dan Vilnus’a giden Ryanair yolcu uçağının zorla Minsk’e indirilmesinin ardından gözaltına alınan gazeteci Roman Protasevich, Belarus devlet televizyonuna röportaj verdi. Bir buçuk saat kadar süren programda pişmanlığını dile getiren Roman Protasevich, Belaruslu güvenlik görevlileriyle işbirliği yaptığını söyledi.







Hükümetin devrilmesi ve Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı konferanslara anonim olarak katıldığını söyleyen Roman Protasevich, bunu kendisine söz konusu komplocularla Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya arasında aracılık rolü verildiği için yaptığını belirtti.





‘YAPTIRIMLARIN AMACI SOKAĞA DÖKMEK’





Röportaj esnasında gözlerinin dolduğu gözlenen Protasevich, muhaliflerin faaliyetlerinin Belarus’u zayıflatmak için yabancı istihbaratlar tarafından finanse edildiğini ileri sürdü. Polonya ve Litvanya’nın Rusya’yı eleştirmek ve Orta Doğu’dan gelen göçmenleri almamak için Belarus muhalefetini desteklediğini öne süren Belaruslu gazeteci, “Kaybettik. Batının yaptırımlarının amacı Belarus ekonomisini mahvetmeyi amaçlıyor, bu sayede aç kalacak Belarusluların yeniden sokağa dökülmesini amaçlıyor” şeklinde konuştu.





‘GÖSTERİLERİ ASKIYA ALIN’





Varşova’da açılan Belarus Evi’ne de değinen Protasevich, bu kurumun göçmenlere yardım için Polonya hükümetinden 53 milyon zloti (yaklaşık 12 milyon euro) yardım aldığını ancak söz konusu yardımları gerçekleştirmediğini iddia etti. Protasevich, NEXTA kanalında birlikte çalıştığı ortağı Stepan Pucila’yı da Rus oligarklardan para almak ve gazetecilik sınırını aşan etkinliklerde bulunmakla suçladı. Röportajının bir kısmında Aleksandr Lukaşenko’ya saygı duyduğunu, ondan hayranlıkla söz ettiğini belirten Roman Protasevich, muhalefete uygun zaman gelinceye kadar gösterileri askıya almaları tavsiyesinde bulundu.





Söz konusu röportajı değerlendiren Roman Protasevich’in babası Dimitri Protasevich ile Belaruslu muhalifler Protasevich’in bu açıklamaları baskı ve işkence altında yaptığını söyledi.