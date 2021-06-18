Samanyolu Haber /Spor / UEFA tepkili: Artık kaldırmayın /18 Haziran 2021 09:44

UEFA tepkili: Artık kaldırmayın

Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo'nun başlattığı ve Fransız futbolcu Pogba ile Manuel Locatelli'nin devam ettirdiği EURO 2020 basın toplantılarında masadaki sponsor firmalara ait içecek kutularının kaldırılmasına trendine UEFA'dan tepki geldi.

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Konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Euro 2020 Turnuva Direktörü Martin Kallen, UEFA'nın meseleyle ilgili olarak futbol takımlarıyla iletişime geçtiğini söyledi.

Kallen, "Bu konu önemli çünkü sponsorların gelirleri turnuva ve Avrupa futbolu için önemli." dedi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yıldız futbolcular, basın toplantısı sırasında önlerindeki masaya konulan, turnuvanın da sponsorları arasında yer alan gazlı, şekerli ve alkollü içeceklere tepki gösteriyor.

Müslüman olan ve alkol kullanmayan Pogba, resmi Euro 2020 sponsoru Heineken marka bira şişesini önünden kaldırmıştı.

Turnuva kurallarının UEFA'nın sponsorlara verdiği sözlere uyulmasını gerektirdiğini belirten Kallen, ancak dini inançları gereği bu duruma itirazı olan oyuncuların masasında şişe bulundurmasına gerek olmadığını dile getirdi.

F Grubu'nda Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısına katılan Fransız yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi toplantıya damga vurmuştu.

Pogba, masadaki alkollü içecek şişesini önünden çekerek bir kenara koymuş ve su içilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Aynı grupta Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 yendiği maç sonrası basın toplantısında ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 'Su için.' diyerek, masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı.

Benzer hareket İtalyan oyuncu Manuel Locatelli tarafından yapılmıştı. İsviçre'yi mağlup eden İtalya'nın yıldız oyuncusu masadaki gazlı içeceği kaldırmıştı.
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