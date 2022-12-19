Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’dan Kissinger’a tepki: 'Reçetesi basit, Ukrayna'yı feda ederek saldırganı yatıştırmak' /19 Aralık 2022 15:49

Ukrayna’dan Kissinger’a tepki: 'Reçetesi basit, Ukrayna'yı feda ederek saldırganı yatıştırmak'

ABD'de Richard Nixon döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Henry Kissinger'ın The Spectator dergisinde kaleme aldığı yazı, Kiev yönetiminden tepki çekti.

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın, Rusya’nın elinde tuttuğu bölgeleri kendisine katarak barış için müzakere masasına oturma zamanının yaklaştığını dile getirmesi hakkında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, “Ukrayna toprakları pahasına şeytanla yapılacak anlaşma kötü bir barıştır” yorumunda bulundu.

Kissinger, The Spectator’da kaleme aldığı makalede, “Halihazırda gerçekleştirilmiş olan stratejik değişimlerin üzerine inşa etme ve müzakere yoluyla barışı sağlamaya yönelik yeni bir yapıya entegre olma zamanı yaklaşıyor. Bir barış süreci, nasıl ifade edilirse edilsin, Ukrayna’yı NATO’ya bağlamalıdır. Tarafsızlık alternatifi artık anlamlı değil” ifadelerini kullandı.

Kissinger ayrıca Mayıs ayında Rusya’nın ele geçirdiği bölgelerden çekilmesi, ancak 2014’te Rusya'ya katılan Kırım'ın müzakere masasına konularak bir barış süreci başlatılabileceği önerisinde bulunmuştu. Kissinger’ın bu yazısı, Kiev yönetiminin tepkisine neden oldu.

'Kissinger hâlâ savaştan anlamıyor'
Sözcü'nün aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Podolyak, sosyal medya hesabından Kissinger’ın yazısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bay Kissinger 10 aydır süren savaşın doğasını ve dünya düzenine etkisini hâlâ anlayamadı. Eski Dışişleri Bakanı’nın talep ettiği, ancak yüksek sesle söylemekten korktuğu reçete basit. Doğu Avrupa’nın diğer devletlerine karşı saldırmazlık garantileri vererek Ukrayna’nın bazı kısımlarını feda ederek saldırganı yatıştırmak” dedi.

Podolyak, böyle bir barışın kötü bir barış olduğunu belirterek, “Basit çözümlerin tüm destekçileri bariz olanı hatırlamalı. Şeytanla Ukrayna toprakları pahasına herhangi bir anlaşma, kötü bir barıştır. Böyle bir anlaşma Putin için bir zafer ve dünya çapındaki otokratlar için bir başarının tarifi olacaktır” ifadelerini kullandı.
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