Ukrayna masada Rusya'dan ne istedi?

Rusya'nın ilerleyişinin beklenenden daha yavaş gerçekleşmesinin ardından Ukrayna cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamaya göre görüşmelerin temel amacı derhal ateşkes ilan edilmesi ve Rus birliklerinin ülkeden çıkması.







SERT DİRENİŞ

Interfax haber ajansında yer alan habere göre; Rus birlikleri Ukrayna'nın güney doğusunda bulunan Berdyansk ve Enerhodar kentlerinin ve Zaporizhzhya nükleer santralinin etrafındaki bölgenin kontrolünü ele geçirdi ancak diğer bölgelerde sert direnişle karşılaştı.





Interfax Ukraine haber ajansında yer alan habere göre ise Ukrayna, nükleer santralin Rusya'nın kontrolüne geçtiğini yalanladı.





Kremlin Moskova'nın görüşmelerdeki amacına dair yorum yapmadı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Perşembe günü Ukrayna'ya saldırıyı başlatmasının ve nükleer caydırıcılık kuvvetlerinin üst hazırlık seviyesine getirilmesi talimatını vermesinin ardından görüşmelerde bir ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceği belli değil.





Rusya'nın müttefiği Belarus ise dün gerçekleştirdiği referandumun ardından anayasada değişikliğe giderek ülkede nükleer silah bulundurulmaması maddesini kaldırdı.





"GÜVENDE HİSSEDEBİLİRSİNİZ" MESAJI

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, bakanlığın Twitter hesabında yer alan çeviriye göre görüşmelerin başında, "Sevgili dostlar, Belarus cumhurbaşkanı sizi karşılamamı ve çalışmalarınıza mümkün olduğunca yardım etmemi istedi. Cumhurbaşkanları Zelenskiy ve Putin'in anlaştığı gibi, tamamen güvende hissedebilirsiniz" dedi.