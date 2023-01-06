Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna, Putin’in Noel ateşkesini reddetti /06 Ocak 2023 11:20

Ukrayna, Putin’in Noel ateşkesini reddetti

Rusya lideri Vladimir Putin, bugün TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etti. Ukrayna'dan ise olumsuz cevap geldi.

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Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etti. Fakat Kiev bu talebi reddetti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, bu ateşkesin cephedeki ilerlemelerini durdurmak için ilan edildiğini savundu.

Bir video mesaj yayınlayan Zelenskiy, Rusya’nın ateşkesi kullanarak cepheye daha fazla asker ve silah taşımayı hedeflediğini söyledi.

ABD lideri Joe Biden da Putin’in “nefes almak için böyle bir hamle yaptığını” belirtti.

Kremlin’den yapılan açıklamada Putin’in ateşkesi savaşın şiddetini azaltmak için değil, Rus Ortodoks Kilisesi’nin çağrısı sonucu ilan ettiği yer aldı.

Kilise bugün Noel’de insanların kiliseye gidebilmesi için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

Ukrayna’nın bu öneriyi reddetmesiyle birlikte Kremlin’in Rus halkına karşı “Kiev barış istemiyor ve inançlılara saygısı yok” söylemini kullanması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak, Rusya işgal ettiği topraklardan çekilmeden geçici bir ateşkes olamayacağını söyledi ve bunun bir propaganda adımı olduğunu ekledi.

Rus ordusu yılbaşında büyük bir kayıp vermiş, Ukrayna’nın roketli saldırısında Rusya’nın açıkladığı rakamlara göre 89 asker ölmüştü.

Siyasi analist Tatyana Stanovaya, Kremlin’in Noel döneminde de benzer bir kayıp vermekten imtina etmek için böylesi bir adım atmış olabileceğini söyledi:

“Putin kesinlikle Noel’de de aynı şeyin yaşanmasını istemiyor.”


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