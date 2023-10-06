Ukrayna’ya füze saldırıları; 50’den fazla can kaybı var

Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde bulunan Groza köyündeki sivil tesise Rusya tarafından dün düzenlenen füze saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 52’ye yükseldi. Ölenler arasında 6 yaşında bir çocuk da bulunuyor.







Evrensel'de yer alan habere göre saldırı sırasında Groza köyü sakinlerinin, geçen yıl savaşta öldürülen ve Dnipro’ya gömülen bir askerin cenazesinin kendi köyüne nakledilmesi vesilesiyle düzenlenen törende bir araya geldikleri belirtildi. Saldırıda, cenaze töreni yapılan askerin eşinin ve oğlunun da öldüğü bildirildi.





Rusya tarafından Ukrayna'nın Groza köyüne düzenlenen füze saldırısında onlarca kişi öldü





3 KATLI EVE FÜZE İSABET ETTİ



Perşembeyi cumaya bağlayan gece de yine Harkiv bölgesine 2 İskender tipi füzeyle saldırı düzenlendiği, füzelerden birinin 3 katlı eve isabet ettiği bildirildi.





Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini, biri bebek 23 kişinin yaralandığını kaydetti. Sinegubov, olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.





Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bölgeye İHA’larla düzenlediği saldırılar nedeniyle saldırı alarmının 3,5 saat sürdüğünü belirtti. Kiper, “Düşman, bir kez daha İzmail ilçesinin sınır ve liman altyapısını hedef aldı. Tahıl deposu hasar gördü, 9 kamyon alev aldı, çıkan yangın söndürüldü” dedi.







ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Groza saldırısı ardından yaptığı açıklamada, “Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur” dedi.