Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna zorunlu seferberlikle 150 bin kişiyi silah altına alıyor /24 Ocak 2023 15:51

Ukrayna zorunlu seferberlikle 150 bin kişiyi silah altına alıyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Kuzey Doğu bölgelerinde özellikle Bahmut ve Solider yerleşim yerleri etrafında yoğun çatışmalar sürüyor. Bu arada Ukrayna ordusu birliklere takviyeler yapıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM -  UKRAYNA 

Asker sayısındaki büyük kayıplara rağmen, Ukrayna ordusunda yeni birliklerin ikmali ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı açıklandı. Yakın zamanda oluşturulan 82. tugayın yanı sıra üç yeni tugay oluşturuluyor ve cepheden çekilen birlikler yeniden donatılıyor.

Ukrayna’da süren zorunlu seferberlik kapsamında mevcut askerlere ek olarak 150 bin kişinin daha silah altına alınacağı bildiriliyor. Bu rakam mevcut bölgesel boşlukları kapatmayı mümkün kılıyor ve NATO ülkelerinden gelen zırhlı araç ve modern topların teslimatlarıyla birlikte harekat kabiliyeti artmış oluyor. Aynı zamanda yeni araçlar için eğitimlerde veriliyor. Ayrıca sınır birliklerine ek takviyeler yapan Ukrayna ordusu, Çernigiv bölgesinde, Rusya ve Belarus sınırı boyunca, görevleri sınır ötesi saldırlar hazırlığını tespit etmek olan birkaç keşif grubu da var.

Goncharovsky'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 58. motorlu piyade tugayının restorasyonu sürüyor. Personelin bir kısmı, çoğu memur olmak üzere, Birleşik Krallık'ta eğitim alanlardan oluşuyor.

Yakın gelecekte Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devredilecek olan 155 mm AS-90 kundağı motorlu topçu bineklerinin işletimi ve kullanımı konusunda eğitim alarak Birleşik Krallık'tan Berdichev'e döndü.

Ayrıca Dnepropetrovsk ve Zaporojye bölgeleri topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 23. ve 33. mekanize tugayları da dahil olmak üzere yeni oluşturulan birlikler için asker toplamaya devam ediyor. 23 OBR kapsamında bin beşyüzden fazla kişi silah altına alındı.

Odessa bölgesinde seferberlik kapsamında silah altına alınan Ukraynalılardan, Ukrayna Donanması'nın bir parçası olarak 38. Deniz Tugayı'nın oluşturulmasına başladığını bildiriyor.
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