Kağıt kesiği neden çok acıtır? İşte bu sinir bozucu durumun nedeni...

Muhtemelen hayatınızın bir döneminde başına gelmiştir. Küçücük bir kağıt kesiği oldukça can yakıcıdır. Peki, bu durumun sebebi ne?





KAĞIT KESİĞİ ACISI

TÜBİTAK'ın internet sitesinde kağıt kesiği acısıyla ilgili bilim insanlarının bazı varsayımları şöyle sıralanıyor:





"Sinir hücreleri: Vücudumuzda birbirine bağlı milyarlarca sinir hücresi (nöron) bulunur. Bu sinir hücrelerinin yüksek sıcaklığa, kimyasallara ve basınca karşı duyarlı, özelleşmiş algılayıcılarına nosiseptör adı verilir. Parmak uçlarımızda vücudumuzun neredeyse diğer tüm bölgelerinden daha fazla nosiseptör bulunur. Nosiseptörler sıcak bir şey tuttuğumuzda ya da sivri bir şeye dokunduğumuzda beyne uyarı gönderir. Böyle durumlarda elimizi dokunduğumuz yerden hızlıca çekmemizin nedeni de budur."





Bu konuda ayak serçe parmağını vurunca neden çok acır başlıklı yazıda da detaylar bulabilirsiniz.





Makalede, kağıt kesiğinin, derinde olmadığı için vücudun kanama ve kabuk bağlama gibi savunma mekanizmalarının harekete geçmemesine neden olduğu da belirtiliyor. Kimi uzmanlar ise kâğıt kesiğinin çok acı vermesinin bir yönünün de ellerimiz çok gözümüzün önünde olduğu için psikolojik olabileceği belirtiliyor.





KAĞIT KESİĞİ NEDEN ÇOK ACITIR?

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nin sitesinde kağıt kesiği ile ilgili şu bilgiler yer alıyor:





-Yüzümüz, ellerimiz ve parmak uçlarımız küçük sinirler ve sinir uçlarıyla doludurlar. Bu sinir liflerinin her biri, beynimiz ve vücudumuzun geri kalanı arasında farklı türde bilgileri taşımak üzere tasarlanmış bir elektrik kablosu veya telefon kablosu gibidir.





-Parmağınız, dudaklarınız veya dilinizi kesen bir kağıt, çok daha fazla sinir ucunu kesiyor ve sırtınızdakinden daha fazla ağrı alıcısını harekete geçiriyor.





-Diyabetin neden olduğu el ve ayak hasarı gibi nöropatisi (sinir hasarı) olanlar kağıt kesiği ile daha fazla ağrı yaşayabilir. Beynin ağrı sinyallerini algılama şeklini değiştiren fibromiyalji gibi bir bağışıklık hastalığı da insanları kesiklere karşı daha hassas hale getirebilir.





-Kağıt kesiklerinden kaynaklanan ağrı koruyucudur - bir kesiğiniz olduğunu fark etmenizi sağlar ve enfeksiyon veya daha fazla hasarı önlemeye yardımcı olur.





-Kuru cildin kağıt kenarıyla kesilmesinin daha kolay olduğunu unutmayın. Cildinizi genel olarak korumak için, hava soğukken nemli kalmak ve eldiven giymek en iyisidir.





-Yüzeysel bir kağıt kesiği aldığınızda, alanı temizleyin, cildi bir arada ve enfeksiyondan uzak tutmaya yardımcı olmak için biraz antibiyotik merhem ve bandaj uygulayın. Daha derin kesikler, elbette tıbbi müdahale gerektirebilir.





-Çoğu insan, kağıt kesiğinin iki veya üç gün içinde iyileştiğini görecektir. Ancak bu süre içinde kesiğiniz düzelmezse – özellikle şeker hastalığınız varsa veya başka bir şekilde bağışıklığınız varsa – kesiğin enfeksiyon gibi başka bir sorunu tetiklemediğinden emin olmak için doktorunuzla konuşun.





-Parmaklarımız ve ellerimiz her gün pek çok görevi yerine getiren mühendislik harikalarıdır. Tüm bunları parmak uçlarımızda bulunan birçok sinir ucu ve sinir organeli sayesinde yapabiliyoruz. Bir dahaki sefere kağıt kestiğinizde, bu kadar acı verici olmasının nedeninin, ellerinizle bu kadar çok şey yapabilmenizin nedeni olduğunu düşünün.





KAĞIT TESTERE GİBİ KESER





-Kağıt kesiğinin çok acıtmasının bir nedeni daha var. BBC'nin analizine göre çıplak gözle, bir kağıdın kenarı oldukça düz ve pürüzsüz gibi görünebilir. Ama yakınlaştırırsanız, kağıdın bıçaktan çok testereye benzediğini görürsünüz. Bu nedenle, bir kağıt testere gibi kaoitik bir kesik bırakır. Ayrıca kesiğin

deriyi tahriş eden birtakım kimyasallar ve bakteriler bırakabilirler.