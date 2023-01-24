Samanyolu Haber /Gündem / Savunma saldırı altında /24 Ocak 2023 16:03

Savunma saldırı altında

24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü'nde, avukatlar mesleklerini yaptıkları için karşı karşıya kaldıkları baskı ve tehditleri anlatacaklar. Program Youtube üzerinden Avrupa saati ile 20:00'de canlı olarak yayınlanacak.

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Yargılama sürecinin olmazsa olmazlarından biri olarak görülen savunma, avukatlara yönelik baskı ve tehditler sebebiyle zor bir süreç yaşıyor. Zaten zaman zaman baskılara maruz kalan avukatlar, AKP iktidarının özellikle son yıllarda sahneye koyduğu uygulamalar sebebiyle oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. Toplumun farklı kesimlerinden avukatlar mesleklerini yaptıkları için çeşitli tehditler ve baskılara maruz kalıyorlar. 

Yaşanan bu problemler '24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü'nde Weltanwälte e.V tarafından masaya yatırılacak. Youtube üzerinden yapılacak özel yayının moderatörlüğünü Mehmet Ulaş yapacak. Programın konuşmacıları ise avukat Salih Akıncı ile Leyla Polat. 

Programda Türkiye'de yalnızca mesleklerinin gereğini yaptıkları için baskı ve tehditlere maruz kalan avukatların ve susturulmaya çalışılan 'savunma'nın durumu konuşulacak. Programı organize eden Weltanwälte e.V, amaçlarının yalnızca meslektaşlarının değil hak ihlâllerine maruz kalmış herkesin sesini duyurmak olduğunu belirtiyor.  

24 Ocak 2023 günü Avrupa saati ile 20.00’de ilk gösterimi yapılacak videoya https://youtu.be/-gyr1zB0yNw linkinden ulaşabilirsiniz.
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