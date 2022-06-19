Samanyolu Haber /Dünya / ''Ukrayna'daki Rus istilası yıllarca sürebilir'' /19 Haziran 2022 16:18

''Ukrayna'daki Rus istilası yıllarca sürebilir''

NATO Genel Sekreteri, Almanya basınına yaptığı açıklamada "Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız" dedi.

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Duvar'ın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşla ilgili "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız" açıklaması yaptı.

Almanya'nın günlük gazetesi Bild'e konuşan Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'nın güneyini Rusya'ya teslim etmeyeceğini belirterek "Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna’ya destek vermeliyiz" dedi.

NATO Genel Sekreteri, ay sonunda İspanya’nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi’nde, Ukrayna için bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varılmasının beklendiğini söylemişti.
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