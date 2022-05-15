Türkiye'nin karıştırılmak istendiğini iddia eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş aprtisinin “Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli” başlıklı toplantısında yaptığı konuşmasında yaklaşan seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre BTP, Türkiye genelinde; “Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli” toplantıları başlattı. İlk toplantı, Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde yapıldı. BTP, Türkiye genelinde; “Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli” toplantıları başlattı. İlk toplantı, Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde yapıldı.

“NİYE SIĞINMACI ALIYORUZ? PARAMIZ YOK









ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR





Seçimler hakkında konuşan Hüseyin Baş, "7 Haziran'da bu hükümet tek başına iktidar olamadı. Muhalefete ülke yönetmek için yetki vermediler. 1 Kasım'da seçim yapacağız. Ortalıkta bombalar patlamaya başladı. Korkudan herkes en güçlünün eteklerine yapıştı. Bu sefer yapışmayacağız. Bu sefer ne yaparsanız yapın, sizin oyunlarınıza gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanımız sürekli olarak, çıkıyor diyor ki, ‘biz ensarız.’ Bu cümleden mutlu olan AK Partili olsun olmasın, ben bir kişiyi görmedim. ‘Siyasetin kurdu’ denir, böyle bir hatayı yapar mı, normalde yapmaz. Türkiye’de sığınmacının fazla olmasından bu vatandaş rahatsızken, neden sürekli sayıları artan sığınmacılardan bahsediliyor, hükümet tarafından? Niye inatla anlatılan bir sığınmacı politikası var? Çünkü biz Avrupa'ya, ‘Biz de şu kadar sığınmacı var’ dedikçe para alıyoruz. Yani bugün ülkede açık artırmayla sayıları artırılan sığınmacıların sebebi, Avrupa'dan para almak. Biz niye sığınmacı alıyoruz? Bizim paramız yok, bu kadar basit.Öyle bir tehlike bizi bekliyor ki… Bugün bu ülkeyi karıştırmak istiyorlar. 7 Haziran'da bu hükümet tek başına iktidar olamadı, 7 Haziran 2015. Ne oldu? Muhalefete ülke yönetmek için yetki vermediler. Siz demokrasi diyorsunuz, ne demokrasisi? Sonra dediler ki 1 Kasım'da seçim yapacağız. Ortalıkta bombalar patlamaya başladı. Herkes gerilmeye başladı. Korkudan herkes gitti en güçlüye, en güçlünün yine eteklerine yapıştı. Bu sefer yapışmayacağız. Bu sefer ne yaparsanız yapın, sizin oyunlarınıza gelmeyeceğiz. Gençler, asla provokasyona gelmeyeceksiniz.