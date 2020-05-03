Uluslararası Gazeteciler Derneği üyeleri çağrı yaptı: Serbest Bırakın!

Frankfurt merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği IJA (International Journalists Association) üyeleri basın açıklaması yaparak haksız yere tutuklu yargılanan ve hüküm verilerek cezaevinde tutulan gazetecilerle ilgili videolu basın açıklaması yaptı.





Basın açıklaması şöyle:





1- Dünya salgınla boğuşurken Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olmaya devam ediyor.





2- Salgın nedeniyle kısa süre önce çıkartılan af düzenlemesinde, siyasi tutuklular ve gazeteciler kapsam dışı bırakıldı.





3- Terörle Mücadele Yasası kapsamı dışında tutuklu olan gazetecilerin de yararlanamaması için gece yarısı Meclis’te ek düzenleme yapıldı.





4- Türk yargısı daha ötesine geçerek, 2016 yılından beri tutuklu olan ve ceza süresini tamamlayıp, denetimli serbestlikle bırakılması gereken 20 gazeteciyi de tahliye etmiyor.





5- Yargıtay, 4 yıldır hapiste olan gazetecilerle ilgili gerekçeli kararı hala yazmadığı için, 20 gazeteci cezaları bitmiş olmasına rağmen serbest bırakılmıyor.





6- Adalet Bakanlığı tutuklu gazetecilerle ilgili sayıları küçültme çabasında.





7- Tanınan gazeteciler dışında kamu yayıncılığı yapan TRT ve Anadolu Ajansı’nda çalışan tutuklu gazeteciler memur statüsüne sokularak istatistik dışı bırakılıyor.





8- Zaman ve Cihan Haber Ajansı gibi kapatılan medya kurumlarında yerel düzeyde kaç gazetecinin tutuklu olduğuna ilişkin rakamlar bilinmiyor.





9- 70 yaşındaki Ahmet Altan, kanser tedavisi gören Mevlüt Öztaş gibi yaş ve hastalıkları nedeniyle Covid 19 risk grubunda olan gazetecilerin tutuklulukları tüm itirazlara rağmen sürdürülüyor.





10- Demokrasi Endeksinde 110, Basın Özgürlüğü Endeksinde 154. sıraya gerileyen Türkiye, 2020 yılında da en çok gazetecinin tutuklu bulunduğu ülke durumunda.





11- Bir mahkeme kararına dayanmadan, sadece tek kişinin iradesi ile çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan; 53 Gazete, 34 Televizyon Kanalı, 37 Radyo İstasyonu, 20 Dergi, 6 Haber Ajansı, 29 Yayınevinin açılması ve el konulan varlıklarının geri verilmesiyle ilgili somut hiçbir adım atılmıyor.





12- Dijital yayıncılığa yönelik erişim yasakları katlanarak devam ediyor.





13- BM 2020 Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Kapsamında Hazırlanan Türkiye Raporu ve Tavsiyeler raporuna göre Türkiye’de Ekim 2019 itibariyle 288 bin 310 siteye erişim engeli bulunuyor.





14- Sadece 2019 yılında 40 bine yakın siteye erişim engeli getirildi. Özellikle insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukları konu edinen 7 bin 334 haber linki de engellendi.





15- Kamuoyunun doğru bilgiyi almak için başvurduğu son yol olan sosyal medyaya yönelik de ağır yasaklar uygulanıyor.





16- Sosyal medyaya sansür getirecek ve topyekün kapatabilecek bir yasal düzenleme hazırlığı bizzat iktidar partisi tarafından duyuruldu.





17- Binlerce Twitter hesabı Türkiye’de engellenirken, Twitter ve Facebook gibi platformların ticari kaygılarla Türk hükümetiyle işbirliği yapması sansürün dozunun artmasına neden oluyor.





18- İşsiz bırakılan, tutuklanan, saldırıya uğrayan gazetecilerin varlığı, yoğun ve yaygınlaşan sansür ve kapatmalar Türkiye’de basın özgürlüğünü yok etmiş durumda.





19- 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Türk Hükümetini; salgın nedeniyle risk grubunda olanlar başta olmak üzere tutuklu gazetecileri serbest bırakmaya; medya üzerindeki baskılara son vermeye çağırıyoruz.