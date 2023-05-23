Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı Süreç devam ediyor, kararımız netleşmedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yaklaşık 2.8 milyon oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklaması gündeme bomba düştü.

Oğan’ı aday gösteren ATA İttifakı’nın kurucu bileşenlerinden Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün “Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır” dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ümit Özdağ ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün saat 18.30’da bir araya geldi. Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceği iddia edildi.





BİR TOPLANTI DAHA YAPACAĞIZ





Bugün canlı yayında kameralar karşısına geçen Ümit Özdağ, şunları söyledi:





– Yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bu akşam Sayın Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız.





– İmzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu akşam gerçekleştireceğiz inşallah.





– Türk devletinin hukuku içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet yöneticilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz.





– Zafer Partisi’nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye’nin güvenliği güven altındadır, bundan emin olabilirsiniz. Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yapılanmanın teröre ‘terör’ diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz.





– Şu ana kadar olumlu gelişen süreci bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00’da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz.





SİNAN BEY’LE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ





Özdağ, Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:





– Sinan Bey’in kendi takdiridir. Zafer Parti’sini bağlamamaktır. Sinan Bey’le farklı düşünüyoruz. Üzerinde durmuyoruz, hayat devem ediyor. Cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık hâlâ da bunun için çalışıyoruz.





– Biz sadece Zafer Partisi’ne oy veren yurttaşlarımıza değil, sadece partimizin ve Ata İttifakı’nın göstermiş olduğu adaya, Sinan Bey’e oy veren değerli seçmene değil, bütün adaylara oy veren seçmenlere çağrıda bulunuyoruz.





– Türkiye ‘göçmenistan’ olmasın diyorsanız, babanızdan aldığınız güvenli Türkiye’yi torunlarınıza emanet etmek istiyorsanız, sandığa davet ediyoruz. Oy verin, Türkiye, Türkiye olarak kalsın.