Üniversite öğrencisi Sibel'den en acı mesaj!

Kendisinden bir süredir haber alınamayan, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin cesedi Samatya sahilinde bulundu.





Öğlen saatlerinde Yenikapı sahilinde devriye gezen özel güvenlik görevlileri denizde bir cesedin olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.





DENİZDEN ÇIKARILAN CESET SİBEL ÜNLİ'YE AİT





Bir süre sonra Deniz Polisi'nin yardımıyla kıyıya çıkartılan cesedin 20 yaşındaki Sibel Ünli’ye ait olduğu ortaya çıktı.





Sibel Ünli’nin ailesi yaklaşık bir ay önce kayıp başvurusunda bulunmuş ve arkadaşları da kendisinden haber alamıyordu.





İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, cesedi kıyıya çıkartmak için deniz polisinden yardım istedi.





"YEMEKHANE KARTIMDA PARAM KALMAMIŞ"





Ünli’nin ölmeden önce attığı tweetler arasında geçim sıkıntısı çektiği ve yeni yılda bir iş bulmak istediğine dair mesajlar yürek burktu.





Ünli, 9 Ekim 2019 tarihli tweetinde ise “Gidecek yerim yok, yaşanmaya değer bir hayatım da." ifadelerini kullanmış.





7 Kasım 2019'da ise, "Yemekhane kartımda param kalmamış. Sadece 1 liram var." mesajını paylaşan Ünli aynı tweetin altına hemen bir düzeltme yapmış: "1 lira 40 kuruşmuş!"





Üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin maddi sıkıntılar yüzünden depresyona sürüklendiği iddia ediliyor.





"20 BİN LİRAM OLSA KYK BORCUMU ÖDERİM"





Sibel Ünli, soru sorma platformu “Curious Cat” de kendisine “Eline 20 bin lira geçse ilk ne yaparsın?” sorusuna ise "kibele1903" mahlasıyla “Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borcumu öderim.” cevabını vermiş.





Aynı platforma 12 gün önce niçin hastaneye yattığını soran bir takipçisini ise “Majör depresyon.” cevabını vermiş.





4 Ocak Cumartesi akşamı ise aralarında Sibel'in arkadaşlarının da olduğu bir grup Kadıköy'de eylem yaptı.





Grup adına konuşan bir genç, "Bugün memleketin her yanında insanların yüzde 60'ı antidepresan kullanıyorsa, intihar oranları artıyorsa, kimse 'Bunun sebebi bu sistem değildir' demesin." ifadelerini kullandı.





MANSUR YAVAŞ'TAN "EL ELE VERELİM" MESAJI





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ünli’nin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü bir mesajla dile getirdi: "Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. #SibelÜnli kızımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz."





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sibel Ünli'nin ağabeyi Aydın Ünli ile telefonda görüşerek ailesi ve sevenlerine de başsağlığı dileklerini iletti.



