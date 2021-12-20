Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü ekonomist Steve Hanke hesapladı: Türkiye'de enfslasyon yüzde 138 /20 Aralık 2021 17:33

Ünlü ekonomist Steve Hanke hesapladı: Türkiye'de enfslasyon yüzde 138

TÜİK enflasyonun yüzde 21 olduğunu açıklarken, dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 137,76 olduğunu öne sürdü.

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Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke Türkiye'deki enflasyonun yüzde 138 olduğunu açıklayarak, tartışmalara adeta benzin döktü. 

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) Türkiye’de enflasyonun yüzde 21.31 olarak açıkladı. Saray ise asgari ücreti belirlerken TÜİK’in enflasyon rakamını dikkate almayıp yüzde 50 zam yaptı. Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke ise Türkiye’de enflasyonun artık üç haneli olduğunu savundu.

GEÇEN AY YÜZDE 85 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 85 olduğunu öne süren dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, bu ay enflasyon rakamını daha da yükseltti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hanke, Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 137.76 olduğunu öne sürdü.

ERDOĞAN RÜYA GÖRÜYOR OLMALI

John Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyonu yüzde 4’e düşüreceğiz sözlerine de tepki gösterdi ve Erdoğan ‘Rüya görüyor olmalı’ dedi.

Hanke, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan, Türkiye’nin enflasyonunu yıllık yüzde 4’e düşürme sözü verdi. Rüya görüyor olmalı. Türkiye’nin yıllık enflasyonunu yüzde 137,76 olarak ölçüyorum.”


 
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