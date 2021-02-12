Ünlü F1 pilotu Fernando Alonso bisiklet ile kaza yaptı

Alpine takımı, Fernando Alonso’nun İsviçre’de bisiklet kullanırken bir trafik kazasına karıştığını açıkladı.





Alonso’nun genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu; sabah detaylı sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. 39 yaşındaki sürücünün vücudunda kırıklar olabileceği ifade ediliyor.





Formula 1'e iki yıl aranın ardından bu sezon Renault'un yerine Alpine adıyla kurulan takımla katılacak İspanyol pilotun sağlık durumunun, yarışlara katılmasına engel olup olmayacağı ise bilinmiyor.





Renault ile 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.