Samanyolu Haber /Spor / Ünlü F1 pilotu Fernando Alonso bisiklet ile kaza yaptı /12 Şubat 2021 09:24

Ünlü F1 pilotu Fernando Alonso bisiklet ile kaza yaptı

Formula 1'de iki şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso bisiklet kullanırken trafik kazası geçirdi. İspanyol pilotun sağlık durumun iyi olduğu ancak vücudunda kırıklar olabileceği ifade edildi.

SHABER3.COM

Alpine takımı, Fernando Alonso’nun İsviçre’de bisiklet kullanırken bir trafik kazasına karıştığını açıkladı.

Alonso’nun genel sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu; sabah detaylı sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. 39 yaşındaki sürücünün vücudunda kırıklar olabileceği ifade ediliyor.

Formula 1'e iki yıl aranın ardından bu sezon Renault'un yerine Alpine adıyla kurulan takımla katılacak İspanyol pilotun sağlık durumunun, yarışlara katılmasına engel olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Renault ile 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak McLaren takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü F1 pilotu Fernando Alonso bisiklet ile kaza yaptı Sonraki Haber >>

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:03:15