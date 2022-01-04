Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü gazeteci açıkladı: Soylu operasyon yapacak, CHP alarma geçmeli /04 Ocak 2022 11:56

Ünlü gazeteci açıkladı: Soylu operasyon yapacak, CHP alarma geçmeli

Gazeteci Yılmaz Özdil ''Bizim TV'de'' Lale Özan Öarslan'ın sorularını yanıtladı. Özdil, Süleyman Soylu'nun CHP'ye karşı hamle hazırlığında olduğunu söyledi.

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Özdil, son dönemlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '' CHP İBB'de terörle iltisaklı kişileri işe aldı'' iddialarına ilişkin konuştu. Özdil, daha önce İzmir'de AKP'nin böyle bir hamle yaptığını söyledi. 

''İZMİR'DE BİZ BUNU YAŞADIK''
Özdil 2014 yerel seçim döneminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kozaoğlu'na karşı böyle bir operasyon yapıldığını söyledi. İzmir'in CHP'li yönetiminin de şimdikine benzer bir şekilde yolsuzlukla suçlandığını söyledi. AKP'nin şimdi de İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na karşı böyle bir şey planladığını belirtti. CHP'nin bu sürecin farkında olup alarma geçmesi gerektiğini belirtti. Ve İBB'de işe teröristle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.
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