Samanyolu Haber /Medya / Ünlü komedyen Ata Demirer sevenlerini korkuttu /16 Ağustos 2021 19:46

Ünlü komedyen Ata Demirer sevenlerini korkuttu

Evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Ata Demirer, bileğinden operasyon geçirdiği ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Ünlü komedyen Ata Demirer kendi evinde kaza geçirdi. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonrası Demirer, ayak bileğinden operasyon geçirdi.

Twitter hesabı üzerinden hastane odasından fotoğraf paylaşan Ata Demirer film çekimlerinin de ertelendiğini duyurdu.

Ünlü komedyen hastaneden fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim  Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “Bursa Bülbülü“ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.."


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