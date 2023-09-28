Ünlüler kişisel özelliklerini yapay zekaya kiralıyor

Meta şirketi, Messenger uygulamasında kullanılabilecek ve “kişisel özellikleri olan” yapay zekalı yeni sohbet robotunu tanıttı.





Meta’nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin California’daki genel merkezinde yaptığı toplantıda yeni ürünlerine ilişkin açıklamada bulundu. Zuckerberg 2023’ü “yapay zeka için harika bir yıl” olarak nitelendirerek yapay zekalı sohbet robotlarının halen belirli “kısıtlamalar” ile çalıştığını belirtti.



